Восточная Европа страдает от стихии: наводнение разрушает дома и уносит жизнь (фото)

Циклон "Борис" принес сильный ветер и проливные дожди в Австрию, Чехию, Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу.

В субботу, 14 сентября, в нескольких странах Восточной Европы экстренные службы и даже армейские подразделения оказывают помощь жителям, страдающим экстремальными погодными явлениями. Циклон "Борис" принес в Австрию, Чехию, Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые регионы даже снегопады.

Об этом сообщает BBC и Reuters.

Польша

В Глухолаге, историческом городе на юго-западе Польши у чешской границы, спасатели насыпали сотни мешков с песком вдоль переполненной реки, а некоторых жителей эвакуировали.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что прогнозы погоды выглядят неблагоприятными и в течение следующих 24 часов на границе с Чехией выпадут очень сильные осадки, которые будут вливать на уровень воды в реках.

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После участия в брифинге экстренных служб на юго-западе Польши Дональд Туск пытался заверить общественность в том, что прогнозы "не слишком тревожны" и нет оснований прогнозировать стихию такого масштаба, которая могла бы привести к угрозе для всей страны.

По его словам, польская территориальная оборона находится в готовности, а в одном из четырех южных воеводств, Малопольщи, было накоплено около двух миллионов мешков с песком, тогда как еще один миллион находится в Нижней Силезии, провинции вокруг Вроцлава.

Тысячам жителей пришлось пользоваться лестницей своих многоэтажек во Вроцлаве, поскольку лифты были закрыты из-за угрозы наводнения, сообщают местные СМИ.

Позже Польский институт метеорологии и водного хозяйства распространил самый высокий уровень тревоги из четырех для южных воеводств до устья реки Одра в Щецине, где она впадает в Балтийское море.

Румыния

В Румынии от наводнения пострадали восемь регионов, больше всего — Галац на юго-востоке Румынии, где были найдены четыре человека мертвыми и около 5000 домов были повреждены.

Наводнение в Румынии унесло жизни 4 человек / Фото: Associated Press

Телевизионные изображения из этого района показали улицы, затопленные мутной водой, илом и мусором, когда спасатели уводили жителей в безопасное место. Власти привлекли вертолет Black Hawk для помощи в поисково-спасательной операции.

"Десятки людей были спасены из своих домов в 19 областях страны", — сообщили в экстренных службах.

Чехия

В субботу в 38 населенных пунктах Чешской Республики была объявлена наивысшая угроза наводнения. Чешские власти сообщили, что в столице Праге подняли защиту от наводнений, набережные перекрыли для посещения, а также закрыли зоопарк.

В Праге устанавливают противопаводковые барьеры / Фото: Associated Press

Основной удар наводнения в Чехии пришелся на северные и северо-восточные районы, в некоторых местах было зафиксировано до 25 см осадков от четверга, сообщает институт погоды.

Синоптики предупреждают, что в некоторых районах к воскресенью может выпасть более трети среднегодовых осадков, а сильный ветер усугубит угрозу.

Министр окружающей среды Петр Хладик заявил в субботу, что люди в наиболее пострадавших районах должны быть готовы покинуть свои дома.

В Праге, городе с населением более 1,3 миллиона человек, расположенном на берегах реки Влтавы, через которую проходит живописный Карлов мост XIV века, установили противопаводковые барьеры.

Австрия

По данным Австрийского федерального института Geosphere, в Австрии был самый жаркий август с начала учета. Теперь же синоптики предупреждают о 10-20 см осадков во многих регионах за считанные дни. В некоторых местах возможно превышение 20 см, особенно в горах Верхней и Нижней Австрии и севере Верхней Штирии.

В Австрии экстренные службы сотрудничали с губернаторами районов и муниципалитетами, чтобы подготовиться к эвакуации.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что пострадали все федеральные земли, и ситуация усугубляется, особенно в северо-восточной земле Нижняя Австрия. "В ближайшие дни будут чрезвычайно тяжелыми и сложными для пострадавшего населения и экстренных служб", — сказал Нехаммер на X.

Железнодорожная сеть OEBB рекомендует всем пассажирам отложить несрочные поездки. Часть железнодорожной линии Тауэрна между Бад-Гофгаштайном и Бекштайном в провинции Зальцбург была закрыта из-за сильного снегопада.

В некоторых районах Австрии выпал снег / Фото: из соцсетей

В стране возможны наводнения и оползни, в столице Вены ожидается шквальный ветер. Организация по оказанию помощи Каритас обратилась к волонтерам с просьбой помочь пострадавшим районам.

Словакия и Венгрия

Официальные лица Словакии предупредили об угрозе наводнения в столице Братиславе из-за разлива реки Дунай.

Венгрия ожидает, что в ближайшие дни уровень Дуная приблизится к рекордно высокому уровню и в понедельник официальные лица закроют нижние причалы в столице Будапеште.

"Ожидается, что пик волны наводнения достигнет примерно 8 метров во второй половине следующей недели", — сказал мэр города.

Экстремальные осадки становятся более вероятными в Европе, как и в большинстве стран мира, из-за изменения климата. Более теплая атмосфера может содержать больше влаги, что может привести к более сильным осадкам.

Напомним, ранее к югу Китая обрушился супертайфун Яги с проливным дождем и ураганным ветром. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

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