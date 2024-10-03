"Восточная Малопольша": в Польше использовали унизительное название для украинской Галичины

В комментарии для польского издания wPolityce глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий назвал Галичину "Восточной Малопольшей".

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович, добавив к сообщению сундуков этой публикации.

В этой публикации глава польского Института нацпамяти странно отреагировал на решение украинских коллег о начале эксгумации жертв Волынской трагедии, отметив, что ждет такого же решения от украинской власти.

"Мы ждем позитивного рассмотрения наших заявлений украинскими властями, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольщи", — заявил Кароль Навроцкий.

Скрин из издания wPolityce, которое цитирует слова Навроцкого.

Владимир Вятрович отметил, что использование термина "Восточная Малопольща" в контексте эксгумации жертв Волынской трагедии свидетельствует "не о чествовании памяти по погибшим здесь полякам, а к сожалению по потерянным территориям, которые так и не стали польскими".

Также читайте Польша будет давить на Украину по поводу Волынской трагедии во время своего председательства в ЕС – СМИ

Нардеп и историк напомнил о политических причинах введения термина "Восточная Малопольща" для украинской Галичины в период так называемой Второй Речи Посполитой (1922-1939 годы). Ни раньше, ни позже такое название не использовали.

"Таким образом украинскую Галичину вписывали в общепольский нарратив, вытирали ее украинскость. Конечно делали это не только наименованием, но системной политикой полонизации образования, культуры, социальной поддержки польских переселенцев", — подчеркнул Вятрович.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский так активно обсуждал эксгумацию жертв Волынской трагедии с президентом Украины Владимиром Зеленским, что "чуть не поссорился".

Первая поездка Сибиги в Польшу! Министр иностранных дел Украины посетил Варшаву

Читайте также: