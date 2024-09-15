Восточную Европу накрыл циклон "Борис": рекордные осадки вызвали масштабные наводнения, разрушения, есть погибшие

Восточную Европу накрыло мощное ненастье : в Польше, Румынии и Чехии сильные наводнения, а в Австрии снегопады и лавины. В Словакии и Венгрии есть угроза выхода Дуная из берегов из-за обильных осадков.

Об этом сообщает 24 канал.

В Польше ситуация с наводнениями ухудшается каждый час. Циклон "Борис", принесший обильные дожди с 12 сентября, вызвал резкое повышение уровня воды, особенно на юго-западе страны. Наиболее пострадали Нижнесилезское и Опольское воеводства, хотя под угрозой находятся Силезское и Малопольское.

В Глухолаге, историческом городе на юго-западе Польши у границы с Чехией, спасатели насыпали сотни мешков с песком вдоль реки, чтобы предотвратить подтопление. В городе Клодзко уже началась эвакуация местного населения из-за угрозы наводнений.

В Польше пока не сообщают о жертвах или разрушениях от наводнения, но власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Синоптики отмечают, что в этом году осадков выпало больше, чем во время большого наводнения 1997 года.

В Румынии наводнение разрушило тысячи домов и унесло жизни не менее 4 человек. Пострадали 8 уездов, больше всего в уезде Галат. Около 5000 домов повреждены, 25 000 – обесточены. Спасатели работают над ликвидацией последствий, а власти обещают помощь.

В Чехии из-за наводнений объявили самый высокий уровень угрозы. Опасность подтоплений угрожает нескольким регионам, в частности, Есеницкому и Опавскому. В 38 населенных пунктах введена самая высокая угроза наводнения, в Праге подняли защиту, а зоопарк закрыли. Ожидается, что стихия продолжит усиливаться.

В Австрии ухудшаются погодные условия: зафиксированы снегопады и сход лавин. После рекордной жары в августе сейчас в некоторых регионах выпадает до 20 сантиметров осадков в день. Местные власти готовятся к возможным стихийным бедствиям.

В Тироле взошла лавина, когда в горах находилась группа из 30 туристов. Один человек исчез, его поиски продолжаются. Спасатели готовятся к возможным эвакуациям в нескольких муниципалитетах, а власти предупреждают о сложных погодных условиях в ближайшие дни на территории Нижней Австрии.

В Словакии и Венгрии ожидают повышения уровня реки Дунай из-за непогоды. Пик наводнения может достигнуть 8 метров и накрыть регионы уже на следующей неделе. Спасатели готовятся к возможным последствиям.

Напомним, ранее к югу Китая обрушился супертайфун Яги с проливным дождем и ураганным ветром. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

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