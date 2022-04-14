Восточный фланг НАТО: представитель МИД Польши рассказал о целях визита Анджея Дуды в Киев

В среду, 13 апреля, Анджей Дуда вместе с лидерами стран Балтии был в Киеве. Относительно главной цели этого визита ответил спикер МИД Польши.

После исторического и знакового визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киеве настоящий дипломатический аншлаг. В среду, 13 апреля, в Украину так же поездом прибыли президенты сразу четырех стран – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они встретились с украинским руководством и посетили полностью разрушенную Путиным Бородянку.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина проанализировал итоги визита Анджея Дуды в Киев и рассказал в интервью.

Президент Польши был в Украине до войны. Сейчас приехал, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским, другими украинскими политиками, чтобы сказать вам, какая политика Польши, что мы всегда вас поддерживаем, что мы всегда будем с вами, и что никто из Польши не боится ехать в Киев и говорить", – сказал он.

Первые польские политики, приехавшие в Киев во время войны – это были премьер Матуеш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский 15 марта. Теперь это продолжается.

По его словам, не может быть каких-либо разговоров о Западной Европе, об Украине, без Польши и стран Балтии.

"Мы, литовцы, латвийцы, эстонцы – это теперь восточный фланг НАТО. Война в Украине – это тоже большая угроза для нас. И война также нуждается в символах, нуждается в политике, которая гуляет по Киеву, как Борис Джонсон", – добавил Ясина.

По его мнению, для поляков это очень важно, что польский президент поддерживает Украину и посещает столицу.

"Но важны также и политические переговоры польских и украинских политиков. Владимир Зеленский и Анджей Дуда говорят ежедневно. Но всегда лучше говорить, как мы его называем в Польше, вживую. Потому что можно все сказать, все секреты, все проблемы, можно лучше слышать другую. человека", – отметил Ясина.

Также спикер отметил, что накануне в Варшаве Анджей Дуда встречался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам Ясины, Польша хочет, чтобы Берлин действительно изменил свое отношение к Путину и России.

"Это важно как для Европы, так и для Украины. Любая поддержка России, политическая, экономическая – это зло. Это шаг к уничтожению Украины. Наши немецкие партнеры говорят нам, что они изменились, что теперь хотят перемен и не будут поддерживать Россию, что будут больше поддерживать Украину. Но мы ждем не слов, а фактов. Украине нужно оружие. Украине нужны деньги на восстановление городов и сел. А России не нужно больше денег из Германии за энергоносители", — сказал спикер МИД Польши.

По его словам, Варшава будет всегда поддерживать немецкие изменения. Но немцы не всегда поддерживают новые санкции против России, изменение в отношении "Северного потока-22".

"Ожидаем смены подходов наших немецких друзей", — добавил Ясина.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина в скором времени станет частью Евросоюза.

Об этом польский президент сказал Дуда на брифинге 13 апреля с лидерами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

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