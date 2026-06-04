НАТО / © Unsplash

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Ряд союзников планируют усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

Об этом сообщила глава МИД Румынии Оана Цой, пишет Reuters.

По ее словам, этот инцидент ускорит усилия, уже осуществляемые вместе с НАТО для усиления систем наблюдения и реагирования, сосредоточенные на радарах, истребителях и технологиях противодействия беспилотникам.

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Как отметила Цою, подкрепление может включать дополнительные ресурсы стран-союзников, в том числе самолеты, вовлеченные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, а также расширение радиолокационного покрытия для отслеживания летящих на низкой высоте дронов.

«Существует всеобщее понимание того, что нам нужно укрепить восточный фланг, и не только в Румынии. Это тема, которую мы обсуждаем со странами Балтии и со всеми странами на восточном фланге», — отметила она.

В Румынии российский дрон попал в многоэтажку — что известно

В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. В результате взрыва и пожара пострадали два человека, около 70 жителей эвакуировали.

После обнаружения воздушной цели в 01:19 румынские военные подняли с авиабазы Фетешть два истребителя F-16. Поддержку операции обеспечивал вертолет IAR 330 SOCAT.

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По данным Минобороны Румынии, пилоты на протяжении всей миссии имели разрешение на поражение цели. Румынские военные не уничтожили российский дрон, залетевший в воздушное пространство страны, поскольку в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

Румыния также сообщила государствам-членам ЕС, союзникам по НАТО и генеральному секретарю Альянса об обстоятельствах падения российского дрона и обратилась с просьбой принять меры «для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками».

В то же время, это не первый случай, когда последствия российских атак ощущаются на румынской территории.

25 апреля в Галаке обнаружили обломки беспилотников со взрывчаткой после очередной атаки РФ вблизи границы с Румынией.

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Тогда пострадали несколько объектов, а румынский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений.

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