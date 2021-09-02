Восток Испании охватили наводнения: в Каталонии затопило несколько прибрежных городов

Идет дождь в Валенсии и Мадриде.

Сильное наводнение началась на востоке Испании мощные ливни: всего страдает Каталония.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 сентября.

В Каталонии полностью затопило несколько прибрежных городов. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Впрочем, машины буквально плавают по улицам. Также смыло в море столы и стулья летних террас ресторанов. Идет дождь в Валенсии и вМадриде.

Синоптики сообщают, что во всей стране зафиксировали девять тысяч молний. По словам синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится.

Как сообщалось, сразу несколько торнадо прокатились восточной частью США. О серьезных разрушениях в регионе пока не сообщается. Метеорологи связывают серию торнадо с влиянием урагана "Ида", который в начале недели накрыл американское побережье

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