Вот что Путин задумал против стран Балтии и Польши: польские СМИ бьют тревогу из-за опасности

«Захваченые дроны, мигранты и ракетный удар»: как Москва готовит масштабную эскалацию против Польши и Балтии / © ТСН.ua

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Россия разрабатывает подробный план провокаций под «чужим флагом» против стран восточного фланга НАТО. Для ударов по объектам в Польше, Латвии, Литве и Эстонии Кремль намерен использовать перехваченные украинские дроны, чтобы обвинить в эскалации Киев.

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Так, президент Литвы Гитанас Науседа и представители литовской, латвийской и эстонской разведывательных служб открыто предупреждают о масштабных российских провокациях, ожидаемых в ближайшие недели.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также признает угрозу. На пресс-конференции во вторник он рассказал о том, что россияне собирают украинские беспилотники, захваченные с помощью радиоэлектронной борьбы. К концу лета или осени россияне могут запустить их в Польшу или другие страны на восточном фланге. Финляндия и Румыния также входят в список стран, находящихся в группе риска.

Беларусь провоцирует пограничный кризис

В настоящее время спецслужбы Александра Лукашенко создают пограничный кризис, связанный с мигрантами, на 173-километровой латвийско-белорусской границе. Источники в польской армии утверждают, что это может быть только прелюдией к гораздо большей провокации. Латвия сейчас находится под большим давлением.

Ежедневно на ее территорию незаконно переправляют около 100 человек (с начала года зарегистрировано 8000 случаев). Хотя это может показаться незначительным по сравнению с тем, что произошло на польско-белорусской границе в 2021 году, власти Риги опасаются, что среди мигрантов могут быть диверсанты. Эта ситуация вызывает особую обеспокоенность в Вильнюсе, который, опасаясь эскалации, рассматривает возможность закрытия границы с Латвией.

«Латвийская граница является главной целью», — заявил Euronews министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава. Он добавил, что Пограничная служба делает все возможное, но ее ресурсы ограничены и не каждого нелегального мигранта задерживают.

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Перехваченые БПЛА как оружие провокации

Собеседник издания в польских спецслужбах утверждает, что Латвия, которую Россия воспринимает как самое слабое звено в противовоздушной и противодроновой обороне НАТО, действительно может стать главной целью российских атак.

При таком сценарии Украину обвинили бы в атаке, поскольку ее беспилотники в последние месяцы нарушали воздушное пространство Латвии.

В свою очередь, как утверждает собеседник издания из польских служб, если россияне решат нанести удар беспилотником по Польше или Литве, последние угрозы Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко позволят возложить вину на Украину.

Наибольшая угроза, однако, исходит от плана, по данным источников издания в польской армии, предполагает значительную эскалацию. Государства восточного фланга НАТО предполагают, что беспилотники под украинским флагом, отправленные Путиным в пространство НАТО, на этот раз будут вооружены.

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В прошлом сентября Владимир Путин отправил над Польшей ловушки — неразорвавшиеся дроны. Тем временем в течение нескольких недель прокремлевские Telegram-каналы и режимные СМИ распространяли нарратив о том, что страны Балтии предоставляют Украине коридор для авиаударов по нефтехимическим объектам на севере России.

Это было сделано на основе инцидентов с участием украинских беспилотников, которые произошли зимой и весной 2026 года в Литве, Латвии и Эстонии. Правительства этих стран неоднократно опровергали эти сообщения. В то же время, они обратились в Киев с просьбой руководить траекториями полета БПЛА, чтобы не угрожать их воздушному пространству. 10 апреля министерства иностранных дел трех балтийских стран опубликовали заявление, в котором опровергли российские нарративы о том, что украинцам разрешили использовать их воздушное пространство для атак на балтийские нефтяные терминалы.

Кроме того, по словам полковника эстонской военной разведки Антса Кивиселга, власти Таллинна обратились к Украине с просьбой скорректировать траекторию полета и перенаправить дроны из воздушного пространства Эстонии.

Цель россиян и легенда, которую они строят, — это объекты стратегической инфраструктуры в странах восточного фланга НАТО, о чем, среди прочих, поднимал вопрос президент Гитанас Науседа.

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«Россия планирует провокации, которые могут перерасти в нападение на одну из стран НАТО», — заявил президент Литвы. «Мы получаем такие сигналы от наших служб».

Максимальный сценарий: цели и ракетная угроза

По данным источников в армии Польши, российский план провокации может быть гораздо шире. Если реализуется максимальный вариант, удар может включать не только беспилотники, но и ракеты. В этом случае мишенью будут военные объекты НАТО.

Среди упомянутых факторов — строящаяся инфраструктура в Рудниках (Литва) для постоянного размещения 45-й немецкой бронетанковой бригады и порт в Констанце (Румыния), где были замечены украинские военно-морские беспилотники. Из-за неофициальных каналов власти Бухареста, подобно странам Балтии, якобы давили на Киев, чтобы предотвратить такие инциденты.

По источникам автора статьи в Wiadomosci, потенциальная атака не приведет к большому количеству жертв, что позволит контролировать эскалацию. Однако она будет иметь пропагандистское значение и может отбить желание немцев развертывать там постоянные бронетанковые войска.

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Ранее аналитики ISW предупредили, что Польша уже готовится к вторжению РФ, а под прицелом не только поляки.

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