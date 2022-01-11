Вот это руки: чемпион армрестлинга стал звездой Сети из-за внешности (фото, видео)

Вот это руки: чемпион армрестлинга стал звездой Сети из-за внешности (фото, видео)

У мужчины необычно большие руки.

58-летний американец Джефф Дэйб стал звездой Сети, когда начал выкладывать свои фото. Природа наделила его очень большими руками.

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"Изюминкой" своего тела Джеф Дэйб хвалится на своих страницах в соцсетях.

За большие руки мужчину стали называть "Попаем" (герой американского анимационного фильма, у которого большие руки).

Когда он стал участвовать в соревнованиях по армрестлингу, получил новое прозвище — "Мистер большие руки".

Мужчина начал принимать участие в турнирах по армрестлингу в конце 1970-х годов и сразу стал легендарной фигурой в этом виде спорта.

На одном из турниров в 1986 году он сломал правую руку в 3-минутном поединке.

После лечения Джефф вернулся в спорт, но в поединках стал использовать только левую руку.

Мужчина не участвует в международных турнирах по армрестлингу, потому что, по его словам, не хочет тратить деньги из семейного бюджета и время на перелеты в другие страны.

Размеры рук Джефа Дэйба непропорциональны размерам тела. У него предплечье — 49 сантиметров (у Ивана Поддубного было 46 см), он может вместить баскетбольный мяч или голову человека в ладони.

Медики не исключают, что у Дейба гигантизм (макросамия) или слоновая болезнь.

По словам мужчины, ему никогда не приходилось использовать свою силу в целях защиты, поскольку его внешности было достаточно.

Дома Джефф Дэйб любит работать в палисаднике, выращивать овощи и обустраивать быт.

Несмотря на ожидания и прогнозы медиков, в семье Дейбов больше не родилось ни одного "Попая". У мужчины трое детей и у них нет отклонений как у отца.

Напомним, что 33-летний француз Энтони Лоффредо, которого называют самым модифицированным человеком в мире, ампутировал себе два пальца, чтобы превратить руку в коготь и еще больше соответствовать образу черного инопланетянина, в которого он в конце концов мечтает превратиться.

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