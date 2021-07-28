"Вот как я умру": в США заслушали первых свидетелей штурма Капитолия

Один из офицеров со слезами поделился своими воспоминаниями о беспорядках.
В США во вторник, 27 июля, четверо правоохранителей рассказали о нападениях со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые 6 января штурмовали Капитолий.
Об этом со ссылкой на первое заседание спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию инцидента сообщает ВВС.
Один из офицеров полиции Акилино Гонелла со слезами поделился тем, что в момент беспорядков опасался быть раздавленным. "Вот как я умру", — думал он.
Гонелла описал события того дня как "средневековое поле битвы" и добавил, что, вернувшись домой, оттолкнул от себя жену из-за количества химического раздражителя, который попал на его форму.
На просьбу прокомментировать заявление Трампа о "сильно любящей толпе" силовик ответил: "Я все еще восстанавливаюсь после этих объятий и поцелуев".
"Если это были объятия и поцелуи, мы все должны пойти к нему домой и сделать с ним то же самое", — высказался Гонелла, однако позже извинился за "взрыв" и отметил, что не пытался призвать кого-то пойти к дому Трампа.
Другой силовик Гарри Данн заявил, что столкнулся с расовым насилием после того, как сказал нескольким участникам беспорядков, что голосовал за Джо Байдена и выборы не являются сфальсифицированными.
"Это вызвало поток расовых эпитетов, — вспомнил он. — Одна женщина в розовой рубашке Maga (Make America Great Again) закричала: "Вы слышите, ребята, этот (ругательство) голосовал за Джо Байдена!"
По меньшей мере 535 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.
Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.
В призыве к мятежу против правительства США обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. "За" высказались 222 демократа и 10 республиканцев. Это была наибольшая поддержка импичмента среди членов родной партии президента за всю американскую историю, которая, однако, не увенчалась успехом.