"Вот как я умру": в США заслушали первых свидетелей штурма Капитолия

"Вот как я умру": в США заслушали первых свидетелей штурма Капитолия

Один из офицеров со слезами поделился своими воспоминаниями о беспорядках.

В США во вторник, 27 июля, четверо правоохранителей рассказали о нападениях со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые 6 января штурмовали Капитолий.

Об этом со ссылкой на первое заседание спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию инцидента сообщает ВВС.

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Один из офицеров полиции Акилино Гонелла со слезами поделился тем, что в момент беспорядков опасался быть раздавленным. "Вот как я умру", — думал он.

Гонелла описал события того дня как "средневековое поле битвы" и добавил, что, вернувшись домой, оттолкнул от себя жену из-за количества химического раздражителя, который попал на его форму.

На просьбу прокомментировать заявление Трампа о "сильно любящей толпе" силовик ответил: "Я все еще восстанавливаюсь после этих объятий и поцелуев".

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"Если это были объятия и поцелуи, мы все должны пойти к нему домой и сделать с ним то же самое", — высказался Гонелла, однако позже извинился за "взрыв" и отметил, что не пытался призвать кого-то пойти к дому Трампа.

Другой силовик Гарри Данн заявил, что столкнулся с расовым насилием после того, как сказал нескольким участникам беспорядков, что голосовал за Джо Байдена и выборы не являются сфальсифицированными.

"Это вызвало поток расовых эпитетов, — вспомнил он. — Одна женщина в розовой рубашке Maga (Make America Great Again) закричала: "Вы слышите, ребята, этот (ругательство) голосовал за Джо Байдена!"

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По меньшей мере 535 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства США обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. "За" высказались 222 демократа и 10 республиканцев. Это была наибольшая поддержка импичмента среди членов родной партии президента за всю американскую историю, которая, однако, не увенчалась успехом.

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