- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2621
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот какой обмен территориями: Трамп заявил, что в пятницу едет в РФ — детали курьеза
Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным в пятницу, хотя саммит должен проходить на американской Аляске.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озадачил заявлением о встрече с диктатором Путиным.
Об этом глава Белого дома сказал сегодня на брифинге.
«В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным», — сказал Трамп.
В Сети уже заметили, что, скорее всего, Трамп планировал заявить «I’m going to deal with Russia» (я собираюсь иметь дело с Россией), но «съел» слово to deal.
Отметим, что встреча Трампа и Путина в пятницу, 15 августа, должна состояться на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей.
О планах американского президента посетить настоящую, а не надуманную территорию России, пока нигде не сообщалось.