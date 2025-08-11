ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2621
Время на прочтение
1 мин

Вот какой обмен территориями: Трамп заявил, что в пятницу едет в РФ — детали курьеза

Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным в пятницу, хотя саммит должен проходить на американской Аляске.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озадачил заявлением о встрече с диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома сказал сегодня на брифинге.

«В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным», — сказал Трамп.

В Сети уже заметили, что, скорее всего, Трамп планировал заявить «I’m going to deal with Russia» (я собираюсь иметь дело с Россией), но «съел» слово to deal.

Отметим, что встреча Трампа и Путина в пятницу, 15 августа, должна состояться на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей.

О планах американского президента посетить настоящую, а не надуманную территорию России, пока нигде не сообщалось.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie