Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озадачил заявлением о встрече с диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома сказал сегодня на брифинге.

«В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным», — сказал Трамп.

В Сети уже заметили, что, скорее всего, Трамп планировал заявить «I’m going to deal with Russia» (я собираюсь иметь дело с Россией), но «съел» слово to deal.

Отметим, что встреча Трампа и Путина в пятницу, 15 августа, должна состояться на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей.

О планах американского президента посетить настоящую, а не надуманную территорию России, пока нигде не сообщалось.