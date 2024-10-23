"Вот Россия ударит": Лукашенко заявил, что Киев хотел бы ядерного конфликта с РФ

А еще такая эскалация, по мнению диктатора, нужна Западу, "англосаксам".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на "300 процентов" убежден, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией.

Об этом глава РБ заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"Многие говорили о ядерном оружии: "Вот Россия ударит..!" Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация — Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет, — сказал Лукашенко.

Ранее он утверждал, что РФ не применит имеющееся в Беларуси ядерное оружие без его согласия.

Президент Беларуси Александр Лукашено сделал уже немало заявлений о российско-украинской войне, в частности , попросился на переговоры Украины с РФ.

Читайте также: