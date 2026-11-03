После промежуточных выборов в Конгресс, Трамп может потерять большинство в двух палатах и предстать перед еще одним импичментом.

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В США промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся уже в этот вторник, 3 ноября, всегда приходятся на середину срока полномочий президента. Очень часто их еще называют своеобразным референдумом политики, проводимой Белым домом. В современной американской истории удержать контроль над обеими палатами Конгресса после первых двух лет у власти удавалось лишь двум президентам - Джимми Картеру и Джорджу Бушу-младшему. Однако оба имели гораздо более высокий рейтинг одобрения, в отличие от действующего американского президента.

Дональд Трамп подошел к своему «референдуму» с одним из самых низких за всю историю рейтингов одобрения – от 30% до 36% по разным опросам, потеряв 28% поддержки даже среди тех, кто голосовал за него на президентских выборах в 2024 году. Во время предвыборной кампании Трамп обещал сделать стоимость жизни американцев более доступной: снизить цены на аренду жилья, горючее на заправках и продукты питания в супермаркетах. В итоге, за почти два года его президентства цены на дизель и бензин выросли на 73% и 39% соответственно, на продукты питания - на 3,5%, на аренду жилья - на 5%.

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Среди основных причин недовольства политикой администрации Трампа американцы как раз и называют рост стоимости жизни – инфляцию, дорогие продукты в супермаркетах и стремительный рост стоимости горючего. При этом 80% опрошенных связывают это с начавшейся США войной в Иране. Относительно дизельной сделки с Путиным, за счет которой Трамп, очевидно, надеялся несколько снизить цены, и здесь американцы не благосклонны к его действиям. 58% не одобряют политику Белого дома по войне России против Украины, а 61% - против закупки США российской нефти и дизеля, пока идет война.

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За день до промежуточных выборов в Конгресс общенациональные опросы показывают 53% преимущества демократов над республиканцами, имеющими 44%. Большинство опросов дают более стойкое преимущество демократам именно в Палате представителей. Так что все будет решаться в последнюю минуту в ключевых штатах. Но эти промежуточные выборы в Конгресс точно станут одними из наиболее определяющих не только для самих США. За ними без преувеличения наблюдает весь мир. Что эти выборы принесут Украине? Читайте на сайте ТСН.ua.

Что будут делать республиканцы после потери Конгресса? Трамп публично говорил, что в случае проигрыша на промежуточных выборах ему будет грозить импичмент, обещал по $5 тыс. каждому, кто проголосует за республиканцев, провел рекордное количество предвыборных митингов и даже высокомерно говорил, что может сказать самые тупые вещи, потому что MAGA-фаны (от предвыборного слогана). все равно ему будут аплодировать. Однако даже MAGA-фаны постились в соцсетях видео с ценами на АЗС, обвиняя в удорожании горючего войну в Иране, которую Трамп фактически проиграл.

И хотя спикер Палаты представителей Майк Джонсон убеждает, что соцопросы ошибаются, и республиканцы сохранят большинство в нижней палате, Трамп уже заявил, что « станет мистером вето». То есть будет ветировать все, что примет Конгресс, если большинство после выборов там будет в руках демократов.

Действительно, соцопросы очень часто ошибаются, потому что люди неохотно говорят о своем выборе. Это доказывают почти каждые американские выборы. Как и то, что решающую роль в итоге играют ряд ключевых штатов, где кандидаты идут нога в ногу и результат невозможно предсказать до последней минуты. Однако именно на этих промежуточных выборах республиканцы рискуют потерять даже те штаты, которые считались традиционно красными (прореспубликанскими, синий – это цвет демократов – Ред.).

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Чтобы взять под контроль Конгресс, демократам нужно получить четыре места в Сенате и Палате представителей. Опрос The New York Times и Siena University показывает, что демократы опережают республиканцев почти во всех семи штатах, определяющих судьбу Сената. Не помогли, как видим, даже рекордные $446 млн, которые Илон Маск – самый богатый человек в мире – вложил в поддержку республиканцев. The Guardian подсчитала, что на эти деньги он мог бы запустить в космос полдюжины ракет SpaceX.

В каких штатах разрешается будущий состав Конгресса? Американские медиа называют разное число штатов – от семи до двенадцати – где результаты выборов определят, у кого будет большинство в Сенате. Для Палаты представителей картина еще шире – от 30 до 50 конкурентных округов. ТСН.ua не будет анализировать каждый из них, сосредоточившись на наиболее показательных и важных тенденциях.

Во-первых, на выборах в Сенат республиканцы рискуют лишиться своих традиционных штатов. Например, Северная Каролина не выбирала демократа с 2008 года. Техас – последние 32 года. Канзас – с 1932 года.

Главная причина недовольства людей в этих штатах - экономическая политика Трампа из-за войны в Иране и введенные им экспортные пошлины в рамках его торговой войны со всем миром. Например, фермеры в Канзасе, десятилетиями голосовавшие за республиканцев, сейчас могут поддержать демократа, потому что действия Трампа нанесли ущерб их бизнесам. В Техасе к разочарованию фермеров добавляется недовольство иммиграционными рейдами и ограничением доступа к абортам. В Северной Каролине среди главных проблем 82% опрошенных назвали удорожание медицинского страхования.

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Во-вторых, рекордное количество избирателей – более 54 млн – проголосовали досрочно. Для сравнения, на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году таких было 46 млн. Вдобавок, хоть республиканцы и призывают не верить соцопросам, однако признают, что их результат также во многом зависит от явки. Но разочаровавшиеся избиратели Трампа могут просто проигнорировать эти выборы. Ведь в 2022 году за Трампа отдали голоса и те, кто не поддерживал ни одну из партий, или не мог определиться, за кого голосовать.

В-третьих, велик риск, что Трамп может вообще не признать результаты выборов, если республиканцы проиграют и Сенат, и Палату представителей. Как это было в 2020 году, что привело к штурму Капитолия. В американских медиа очень много публикаций с возможными сценариями развития событий: от судебных обжалований до заявлений команды действующего президента о вмешательстве иностранных государств. Однако самое главное сам Трамп заявил, что признает эти выборы, если они будут честными. А для него проигрыш – это уже нечестность.

Что получит Украина? При двух сценариях - потери республиканцами большинства в одной или сразу в двух палатах - США погрузятся в политический хаос. Трамп не будет подписывать законы, принимаемые Конгрессом.

Да, демократы могут принять законодательный акт о поддержке Украины, который будет предусматривать военную помощь. Однако президент должен его утвердить, а глава Пентагона фактически дать зеленый свет на передачу или продажу Украине оружия. Но и министерство войны рискует быть парализованным. Демократы не скрывают, что после выборов начнут расследование работы Пита Гегсета. О его отставке уже давно ходят слухи.

К тому же ряд европейских СМИ предупреждают: если Трамп потеряет влияние на Конгресс, он может полностью сосредоточиться на внешней политике, где имеет большую свободу действий. В НАТО опасаются, что Трамп может вывести еще больше американских войск из Европы и еще более дерзко оказывать давление, чтобы Украина согласилась на капитуляционные требования России.

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