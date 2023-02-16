Вой сирен и грохот самолетов: жители российского Волгограда с ужасом проснулись ночью (видео)

Жители российского Волгограда проснулись в ночь на 16 февраля из-за воя сирен воздушной тревоги и грохота самолетов.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и паблики со ссылкой на очевидцев.

Жители Волгограда около 2:00 проснулись от громкого воя сирены, продолжавшегося около 15 минут. Жительница поселка ГЭС сняла события на видео, и эти кадры появились в Сети.

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"Уже минут 15 работает сирена или что это? В небе гул самолета. Как-то жутко", — подписала видео его автор.

В комментариях под роликом местные жители сообщили, что необычные звуки ночью были слышны и в других районах:

"Думала, шутка. Но в Дзержинском тоже что-то летает. Аж проснулась".

"На Семи Ветрах что-то гудело, будто что-то летит".

"В Больших Чапурниках тоже сильный гул стоял".

В то же время в областном МЧС и администрации региона сказали, что ничего не знают об этих инцидентах.

В российских пабликах отмечается, что это не первые ночные громкие звуки в Волгограде. Жители города начали регулярно их слышать с весны 2022 года.

Напомним, в декабре 2022 года в Волгоградской области дважды падали обломки, похожие на российскую крылатую ракету. Эти обломки в РФ назвали "неопознанными летающими объектами".

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