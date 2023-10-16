Война будет долгой: Минобороны Израиля – о продолжительности боевых действий

В Минобороны Израиля отметили, что "цена будет высокой, но их страна победит".

В Министерстве обороны Израиля предупредили, что война на Ближнем Востоке будет продолжительной.

Об этом сказал Министр обороны Израиля Йоав Галлант после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает CNN.

"Это будет долгая война. Цена будет высокой, но мы победим ради Израиля, еврейского народа и ценностей, в которые верят обе страны", — заявил Галлант.

В свою очередь американский дипломат заверил, что Израиль "всегда будет иметь поддержку Соединенных Штатов".

"США имеют глубокую приверженность правам Израиля, на самом деле, его обязательства защищать себя и защищать свой народ", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, по данным СМИ, после жестокого нападения боевиков ХАМАС Зеленский хотел посетить Израиль, но ему отказали.

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