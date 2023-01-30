"Война будет продолжаться долго": главком ВС Литвы рассказал, как сорвать новое наступление россиян на Украину

Военный говорит, что у России есть ресурсы для ведения длительной войны.

Россия ведет против Украины тотальную войну и готовит новое масштабное наступление.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью изданию Guildhall.

Он отметил, что основным импульсом для поддержки Украины со стороны стран Запада является четкая позиция Киева по поводу невозможности поражения и переговоров с Россией. Военный заявил, что Кремль перешел к тотальной войне с Украиной, в которой ключевую роль играют логистика и обеспечение.

"Сегодня это обеспечение во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины осознали, что война будет длиться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", — сказал генерал.

Рупшис отметил, что после начала мобилизации в России стало ясно, что Москва готовится к новому наступлению, а помешать этому можно только наладив поставки оружия украинским военным в достаточном количестве.

Генерал также заявил, что у России есть ресурсы для ведения длительной войны.

"Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверное, из Индии и других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами. они могут воевать, у них также достаточно авиации", — добавил он.

Что известно о новом наступлении РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также предупреждает о новом мощном наступлении российских захватчиков на территорию Украины.

Аналитики из Института изучения войны сообщили, что Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, скорее всего, в Луганской области.

"Запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки ВСУ. Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что новое наступление Путина, чтобы вернуть инициативу поле боя может начаться уже в феврале или марте", – говорят аналитики.

Данилов о встрече Путина и Лукашенко, наступление на Киев