Война в Украине давит на Путина: 5 проблем, которые все труднее скрывать Кремлю

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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В результате против Украины в России стремительно накапливаются внутренние и внешние проблемы. Российским властям становится все труднее скрывать их от собственного населения.

О пяти главных вызовах для кремлевского диктатора Владимира Путина пишет Bloomberg.

Удары по РФ и топливный кризис

В этом году Украина существенно увеличила дальность и интенсивность ударов по беспилотникам и ракетам по территории России, в частности благодаря применению новых ракет Flamingo с дальностью до 3000 километров. Более половины российских регионов по меньшей мере один раз объявляла воздушную тревогу в 2026 году. Кроме того, украинские атаки на топливную инфраструктуру привели к стремительному падению объемов переработки нефти до 3,8 миллионов баррелей в день в июне.

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Из-за этого по всей России возник дефицит горючего , что заставило водителей часами стоять в очередях, а цены на бензин только в этом году выросли на 14%. Чтобы стабилизировать внутренний рынок, правительство запретило экспорт бензина и дизеля и выплатило нефтеперерабатывающим заводам около 8,2 миллиарда долларов субсидий за последние три месяца. Такие затраты оказывают дополнительное мощное давление на государственные финансы на фоне высоких мировых цен, спровоцированных войной в Иране.

Экономическое давление и дипломатические неудачи

Экономика России почти остановилась из-за огромных военных расходов, острого дефицита рабочей силы и высоких процентных ставок, сдерживающих развитие гражданских отраслей. Дипломатические усилия Кремля также не принесли желаемых результатов после того, как Дональд Трамп перенес свое внимание на Ближний Восток и войну с Ираном. Надежды Москвы на масштабные уступки со стороны Киева не оправдались, а переговоры при посредничестве США зашли в тупик еще с февраля.

«Хотя ни одна из этих проблем не представляет непосредственной угрозы для правления Путина, военные и экономические трудности, а также усиливающаяся усталость общества, неуклонно разрушают имидж контроля и стабильности, который Кремль питал в течение всей войны», — отмечают аналитики Bloomberg.

Дестабилизация режима Путина

Рейтинг доверия к российскому диктатору за две недели до 10 июля упал до 72,3%, а доля россиян, считающих правильным курс страны, снизилась до 52%. Это напрямую отражает усиление разочарования общества через влияние украинских атак на повседневную жизнь и регулярные перебои с Интернетом. На этом фоне Украина демонстрирует способность продолжать борьбу, что лишь усугубляет аргументы президента Владимира Зеленского для получения военной помощи от союзников.

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По оценкам западных аналитических центров, общие потери России в войне могут превышать 1,2 миллиона убитыми и ранеными. Журналисты BBC и «Медиазоны» уже подтвердили имена более 230 тысяч погибших российских военных на основе открытых источников, отмечая, что это лишь минимальные цифры. Эта ужасная статистика вместе с падением рейтингов власти полностью опровергает заявления Кремля о том, что россияне остаются сплоченными вокруг войны в Украине.

Напомним, как пишет Politico, Путин больше не может скрыть кризис , а российская экономика оказалась на грани краха. Украинские удары по энергетической инфраструктуре РФ превратили войну для россиян в реальный топливный кризис.

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