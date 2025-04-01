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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
990
Время на прочтение
1 мин

Война дорого стоит: россияне массово отказываются от новой техники

Однако в Центре отмечают: настоящая причина в кризисных процессах, вызванных войной и санкционным давлением.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Война дорого стоит: россияне массово отказываются от новой техники

Россияне массово отказываются от новой техники / © Pexels

В России рекордно рухнули продажи смартфонов. По данным самых российских государственных медиа, только за первый квартал 2025 года продажи смартфонов снизились почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке ноутбуков, планшетов и другой портативной электроники.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда пытается объяснить ситуацию "перегревом рынка" в предыдущие годы и тем, что "цикл обновления техники еще не наступил". Однако в Центре отмечают: настоящая причина в кризисных процессах, вызванных войной и санкционным давлением.

Реальные доходы россиян существенно снизились, а кредиты стали более дорогими и менее доступными. Как следствие, люди отказываются от больших затрат. Захватническая война России не только уничтожает чужие земли, но и ударяет по кошелькам ее же граждан.

Ранее сообщалось, что в России в три раза за последние месяцы падает инфляция, укрепляется рубль, но экономическая ситуация там улучшается из-за ожиданий прекращения огня .

Дата публикации
Количество просмотров
990
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