Россияне массово отказываются от новой техники / © Pexels

Реклама

В России рекордно рухнули продажи смартфонов. По данным самых российских государственных медиа, только за первый квартал 2025 года продажи смартфонов снизились почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке ноутбуков, планшетов и другой портативной электроники.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда пытается объяснить ситуацию "перегревом рынка" в предыдущие годы и тем, что "цикл обновления техники еще не наступил". Однако в Центре отмечают: настоящая причина в кризисных процессах, вызванных войной и санкционным давлением.

Реклама

Реальные доходы россиян существенно снизились, а кредиты стали более дорогими и менее доступными. Как следствие, люди отказываются от больших затрат. Захватническая война России не только уничтожает чужие земли, но и ударяет по кошелькам ее же граждан.

Ранее сообщалось, что в России в три раза за последние месяцы падает инфляция, укрепляется рубль, но экономическая ситуация там улучшается из-за ожиданий прекращения огня .