Война дронов: россиянам видится массированная атака беспилотников на Москву и другие регионы

Россияне заявили, что ночью 26 ноября сделана попытка массовой атаки беспилотников.

Об этом в социальных сетях заявил глава Москвы Сергей Собянин.

Мол, "силами ПВО" сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, которые летели на Москву.

"Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему выявлению БПЛА продолжается", — говорится в сообщении.

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Мол, "средствами ПВО" уничтожено 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, сообщили в МО РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отметим, что глава Москвы не назвал неизвестные беспилотники украинскими, а вот губернатор Брянской области Александр Богомаз убежден в "украинской" атаке.

"Прекращена попытка "украинских террористов" совершить атаку с помощью БПЛА. "Средствами ПВО" Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим "подразделениям ПВО"!, — говорится в сообщении.

Позже глава Москвы заявил, что "еще один "беспилотник", пытавшийся совершить атаку на Москву, сбит сегодня ночью "силами ПВО" в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет".

К тому же российские "СМИ" сообщили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала войны врезался в жилую многоэтажку в Туле. По информации журналистов, он влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина.

"Пострадал один человек — у него травма стопы. Также о помощи попросили дети, которые проживают этажом ниже — у них испуг. На месте работают экстренные службы. Все жители прямо сейчас были эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.

Позже представители власти сообщили, что была обнаружена и пресечена "силами ПВО" еще одна попытка пролета беспилотника в Москву (в Раменском городском округе). Разрушения и пострадавших после падения обломков предварительно также нет.

Также якобы пресечена очередная попытка "украинских террористов" сделать атаку с помощью БПЛА. "Средствами ПВО" Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных "летательных аппарата самолетного типа" над Брянским районом.

Возможно, что московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" приостановили вылеты и прилеты. Самолеты находятся в зоне ожидания — данные портала Flightradar.

Ранее мы писали, что в России заявили о якобы сбивании беспилотника над Смоленской областью и атаке дроном по пороховому заводу в Тамбовской области.

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