"Война – это суть России": в ОПУ сказали, что дает Путину возможность продолжать агрессию

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает войну против Украины, но после трех с половиной лет полномасштабных боевых действий российская армия значительно истощена. Это опровергает один из фундаментальных мифов о мощи государства-агрессорки: на самом деле Россия уже не способна вести великую войну самостоятельно.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

В то же время, советник отметил, что есть два ключевых фактора, которые до сих пор дают Кремлю возможность реализовывать свои военные планы.

Реклама

Поддержка диктатора: кто помогает России воевать

По словам Подоляка, финансовая стабильность России держится на продаже большого количества энергоносителей через посредников. В этом процессе ключевую роль играет Индия, позволяющая Кремлю получать колоссальные доходы, несмотря на все западные санкции.

«Экономическая база состоит из двух компонентов. Продажа через посредников много нефтепродуктов. Индия, в данном случае, дает возможность зарабатывать сумасшедшие деньги независимо от санкций», — заявил советник главы ОПУ.

Вторым, не менее важным фактором является экономическая поддержка Китая. Подоляк подчеркнул, что Пекин поставляет все: ресурсы, кредиты, деньги и возможности. Он отметил, что если эти два фактора исчезнут, то «России не будет». Это свидетельствует о полной несостоятельности РФ без помощи других поддерживать войну.

«Россия хочет воевать»: почему дипломатия не действует

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не ищет мира, а стремится продолжать войну, поскольку именно война, по его мнению, есть сущность ее существования как субъекта международных отношений.

Реклама

Россия хочет воевать. Независимо от каких-либо выгод, от других сценариев, но Россия хочет быть в войне, потому что война — это ее субъектность», — сказал Подоляк.

Он также добавил, что любые переговоры с Путиным без давления бессмысленны, и призвал к постоянной «санкционно-милитарной терапии» для российского диктатора, включающего усиление санкций и постоянную военную помощь Украине.

Китай должен решить: последствия для мировой экономики

Михаил Подоляк также обратил внимание на последствия поддержки России для Китая. Он отметил, что закрытие Польшей границы с Беларусью, хоть и вызвано инцидентом с дронами, но серьезно ударит по китайским интересам, поскольку Беларусь являлась важным транзитным коридором для китайских товаров в Европу. Это создает дилемму для Пекина.

"То есть вы поддерживаете страну, которая атакует ваш рынок", - подчеркнул Подоляк, обращаясь в Китай.

Реклама

Он считает, что для Китая нелогично терять доступ к ключевому европейскому рынку ради поддержки России, которая провоцирует уже не только Украину, но и Европу.

«Насколько это выгодно поддерживать дальше провоцирующую Россию, еще раз подчеркиваю, важный для вас сегмент глобальной экономики. Это уже вопрос в Китай», — отметил советник главы ОПУ.

Напомним, Портников назвал планы Путина на предстоящие годы войны против Украины. Россия рассматривает стратегию уничтожения Украины из-за демографического давления и разрушения крупных городов.