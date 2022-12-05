Война играет против Путина: американский эксперт предрекает новые атаки на военные базы России

Атаки на военные базы, в том числе военные аэродромы в России, показывают главе Кремля Владимиру Путину, что ситуация в развязанной войне в Украине уже оборачивается против него самого и подобные атаки будут продолжаться.

Об этом сказал американский историк и публицист Дэвид Саттер в интервью "Голосу Америки".

"Я не думаю, что Путину нужны эти взрывы для оправдания дальнейшей эскалации войны. Он пойдет на эскалацию, если поймет, что она приведет к победе или принятию патовой для него ситуации. Он может добиться такой эскалации путем увеличения числа мобилизованных. Что касается военных действий, то он делает максимум возможного, в частности, атакуя мирное население Украины", — отметил Саттер.

По его мнению, за атакой по аэродромам РФ стоит Украина.

"Кто еще будет наносить удары по российским военным базам?.. И это абсолютно оправдано. По меньшей мере, одна из этих баз использовалась в совершении атак против Украины. Более того, исходя из российского менталитета, они еще могут удивиться, почему украинцы не наносили таких ударов раньше. Это скажется на уменьшении энтузиазма в России по поводу этой войны и Путину будет гораздо сложнее гнуть свою линию", — добавил эксперт.

Он отметил, хотя провокации и являются основой того, как действует путинский режим, но именно в этом случае такая провокация ради эскалации ему не нужна.

"Ясно одно: российское общество скоро поймет, что территория РФ не может иметь иммунитет от атак в то время как сама Россия наносит удары по соседней стране", — добавил американский эксперт.

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили взрывы на аэродромах РФ.

Украинская разведка тем временем тоже отреагировала на "хлопок".

Во время атаки были повреждены два самолета. Несколько российских военных получили ранения, четверо из них – смертельные.

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