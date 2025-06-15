Война Ирана и Израиля: Климкин рассказал, как ее может использовать Россия

Израиль и Иран обменялись масштабными ракетными ударами / © ТСН.ua

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Израиль и Иран обменялись масштабными ракетными ударами. Последствия конфликта могут ощущаться по всему миру. В частности, его употребляет РФ.

Об этом рассказал бывший глава МИД Павел Климкин в интервью “Лиге”.

Эмоциональный всплеск, который последует как волна после этой атаки, может привести к совершенно непредсказуемым последствиям для исламского мира.

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Климкин уверяет: для российской пропаганды эта тема тоже станет приоритетной, а раскручивать ее она будет, прежде всего, на Западе.

«Скажут: „Видите, Израиль же готов защищать свою безопасность, а мы же вам говорим, что защищаем какую-то нашу безопасность, как мы считаем. Ну, НАТО идет к нам, вот мы его боимся“. Я не знаю, чего может бояться ядерное государство, но все равно „мы этого боимся“, — сказал Климкин.

По словам эксглавы МИДа, в мире начнутся очень непростые дискуссии. Украинским дипломатам придется выкладываться по полной, чтобы объяснить, почему нельзя проводить параллели между войной в Украине и на Ближнем Востоке. Как отметил дипломат, доказать, что это «притянуто за уши», будет очень непросто.

Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.

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Kan News пишет, что Израиль намерен атаковать больше иранской инфраструктуры. В свою очередь, иранские медиа сообщали, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю. Израильский 13 канал ссылается на «начальные сообщения» о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.