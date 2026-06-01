Война истощает РФ: Путин ищет пути спасения экономики, а элиты требуют мира

Президент России Владимир Путин собирает Петербургский экономический форум на фоне торможения экономики и ударов украинских дронов. Эксперты убеждены: без завершения войны РФ обречена на длительную стагнацию.

Об этом говорится в статье Reuters.

Путин готовится провести в Санкт-Петербурге уже пятый экономический форум за время войны. В то же время власти страны-агрессора продолжают искать пути для восстановления экономического роста на фоне атак украинских беспилотников и все большего беспокойства бизнеса относительно затяжного характера войны.

Российская экономика замедлила развитие

Российская экономика, объем которой оценивается в 3 трлн долл. и которая в значительной степени зависит от сырьевого сектора, существенно замедлила развитие. После роста на 4,9% в 2024 году в прошлом году этот показатель снизился примерно до 1%, а уже в первом квартале 2026 года экономика сократилась на 0,2%. Российские чиновники объясняют такую ситуацию высокими кредитными ставками, санкционным давлением Запада и укреплением рубля. На текущий год прогнозируется лишь 0,4% экономического роста.

Украинские атаки дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, заводам по производству удобрений и портам во внутренних регионах страны нанесли ощутимый удар по экономике. В частности, под влияние попала примерно четверть мощностей по переработке нефти, что также создает риски нехватки топлива в период повышенного спроса.

Чтобы спасти экономику РФ, надо завершить войну

Путин, который стремится вернуть экономику к росту, поручил чиновникам найти механизмы для восстановления положительной динамики. В то же время представители бизнеса считают, что самым эффективным шагом стало бы завершение войны против Украины.

«Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой позитивной новости о мирных переговорах по Украине при посредничестве США свидетельствуют о том, каким должен быть настоящий ответ», — сообщил корпоративный руководитель, пожелавший остаться анонимным.

В Кремле отмечают, что мирный процесс, который начался с большими ожиданиями в феврале прошлого года, сейчас фактически приостановлен из-за концентрации внимания США на конфликте на Ближнем Востоке. Из-за этого на паузе оказались как потенциальные американские инвестиции в российскую экономику на миллиарды долларов, так и возможные ослабления западных санкций, которые обсуждались ранее. Это только усиливает пессимистические настроения среди бизнеса.

Часть влиятельных представителей российской элиты ранее уже пыталась предупредить Путина об экономических рисках войны. Между тем Кирилл Дмитриев, который отвечает за контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, отмечал экономические преимущества потенциального мирного урегулирования.

Впрочем, один из высокопоставленных чиновников российского банковского сектора заявил на условиях анонимности, что благоприятный момент для достижения договоренностей был упущен еще в прошлом году, а экономическая ситуация сейчас начинает демонстрировать признаки нестабильности.

Как РФ планирует спасать свою экономику

Главной темой Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, станет вопрос экономического развития. Ожидается, что участники обсудят возможные инструменты стимулирования роста, в частности перераспределение трудовых ресурсов в более перспективные отрасли и расширение использования цифровых платформ с искусственным интеллектом в банковской сфере и электронной коммерции. Также власти возлагают надежды на увеличение потребительской активности.

Экс-заместитель главы центрального банка Олег Вьюгин отметил, что при нынешних двузначных процентных ставках, повышенной налоговой нагрузке для финансирования войны и сокращении инвестиций обеспечить экономический рост будет непросто.

«Правительству, по сути, нечего предложить для возобновления роста», — сказал он.

Факторы, которые долгое время поддерживали российскую экономику — иностранные инвестиции, доходы от энергетического сектора, государственные расходы, снижение ставок, а в последнее время также импортозамещение, цифровизация и спрос, связанный с военными потребностями, — или уже потеряли актуальность, или исчерпали свой потенциал.

«Вопрос заключается в том, что станет двигателем роста, если потребители вряд ли увеличат свои расходы, инвестиции сокращаются уже два года подряд, а бюджетная политика в лучшем случае не стимулирует экономику?» — заявил главный экономист рейтингового агентства Expert RA Антон Табах.

Депутаты в РФ бьют тревогу из-за влияния войны на экономику

Временное облегчение для российского правительства принесло повышение мировых цен на нефть — главный экспортный товар страны. Причиной стали события на Ближнем Востоке и почти полное перекрытие Ормузского пролива. Однако эксперты не ожидают долговременного эффекта.

В то же время в редком критическом заявлении один из представителей российской политической среды — депутат из Сибири — предостерег, что длительное продолжение войны против Украины может иметь критические последствия для экономики РФ.

«О каком развитии, инвестициях и капитальных затратах мы можем говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: экономика их производит, но население не может их потреблять», — сказал депутат Государственной думы от Коммунистической партии Ренат Сулейманов.

Из-за истощения войной, отсутствия иностранных инвестиций, слабо развитых внутренних финансовых рынков и сравнительно небольшого населения — около 140 млн человек — у России нет достаточно внутренних ресурсов для поддержания экономического роста, как это происходит в Китае или Индии. По мнению экспертов, страна рискует остаться в состоянии стагнации до появления существенного внешнего фактора, в частности возможного ослабления санкций.

«Экономике нужен внешний толчок. Он не придет ни от государственного бюджета, ни от банковской системы», — сказал руководитель центра финансового анализа «Сбербанка» Михаил Матовников.

К слову, согласно материалу The Telegraph, атаки дронов на Москву и экономическая стагнация разрушают иллюзию спокойной жизни в России. Аналитики считают, что Кремль приближается к судьбоносному выбору: либо завершать войну, либо переводить страну на военные рельсы «сталинского типа».

Несмотря на рост доходов от продажи нефти, экономика РФ страдает от кадрового дефицита и инфляции. Война длится дольше, чем участие РФ в мировых войнах, что вызывает усталость и страх даже у москвичей, которые ранее отгораживались от реальности. Для дальнейшего ведения боевых действий властям придется отказаться от негласного компромисса с обществом и пойти на массовую мобилизацию, что неизбежно приведет к сворачиванию свобод, ограничению выезда за границу и полному контролю государства над частным сектором.

