Война Израиля и ХАМАС: стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние

Размещение США на Ближнем Востоке своих военных – это очевидный сигнал для иранского режима.

Военные США могут принять участие в войне Израиля и ХАМАС, если ситуация обострится.

Об этом "24 каналу" рассказал официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн.

По его словам, условия Холокоста научили Израиль уметь постоять за себя и давать отпор любому агрессору. Поэтому речь не идет о том, чтобы американские солдаты вступили в войну против ХАМАСа на стороне израильской армии.

К тому же ХАМАС – не единственная террористическая группировка. У него есть союзники, в частности — Хезболла. Именно они с военной точки зрения гораздо сильнее палестинских боевиков.

Перед нападением на Израиль боевики долго готовились, создавали систему тоннелей, создали по всей территории Сектора Газы тысячи мест для запуска ракет – часто такие места были обустроены под землей.

"Все это нужно умножить на 10, а иногда и на 100, чтобы оценить потенциал Хезболлы. А мы прекрасно знаем, что за ней стоит Иран, являющийся "дирижером" этой террористической деятельности", — подчеркнул Ариэль Бульштейн.

В то же время размещение Соединенными Штатами на Ближнем Востоке своих военных – это очевидный сигнал для иранского режима.

"Джо Байден и представители США дали понять – при таком сценарии они не будут сидеть сложа руки. Слова американского президента говорят: если Иран открыто вступит в военное противостояние на стороне ХАМАС, то и США не останется в стороне от этой битвы добра со злом", – заметил Ариэль Бульштейн.

Напомним, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль с помощью проводной телефонной связи.

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