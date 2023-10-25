Война Израиля и ХАМАС: стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние

Размещение США на Ближнем Востоке своих военных – это очевидный сигнал для иранского режима.
Военные США могут принять участие в войне Израиля и ХАМАС, если ситуация обострится.
Об этом "24 каналу" рассказал официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн.
По его словам, условия Холокоста научили Израиль уметь постоять за себя и давать отпор любому агрессору. Поэтому речь не идет о том, чтобы американские солдаты вступили в войну против ХАМАСа на стороне израильской армии.
К тому же ХАМАС – не единственная террористическая группировка. У него есть союзники, в частности — Хезболла. Именно они с военной точки зрения гораздо сильнее палестинских боевиков.
Перед нападением на Израиль боевики долго готовились, создавали систему тоннелей, создали по всей территории Сектора Газы тысячи мест для запуска ракет – часто такие места были обустроены под землей.
"Все это нужно умножить на 10, а иногда и на 100, чтобы оценить потенциал Хезболлы. А мы прекрасно знаем, что за ней стоит Иран, являющийся "дирижером" этой террористической деятельности", — подчеркнул Ариэль Бульштейн.
В то же время размещение Соединенными Штатами на Ближнем Востоке своих военных – это очевидный сигнал для иранского режима.
"Джо Байден и представители США дали понять – при таком сценарии они не будут сидеть сложа руки. Слова американского президента говорят: если Иран открыто вступит в военное противостояние на стороне ХАМАС, то и США не останется в стороне от этой битвы добра со злом", – заметил Ариэль Бульштейн.
Напомним, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль с помощью проводной телефонной связи.
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