Война Израиля против ХАМАСа еще далека до завершения: Нетаньяху – после визита в Сектор Газа

Беньямин Нетаньяху заявил, что война будет продолжаться, пока с ХАМАС "не будет покончено".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил 25 декабря сектор Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит боевую операцию против палестинской террористической организации ХАМАС, после чего заявил, что война еще будет продолжатся.

Об этом пишет The Times of Israel.

Издание назвало визит Нетаньяху в сектор Газа "редким".

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Заявление о том, что ЦАХАЛ не останавливается, "это будет продолжительная битва" и война "еще не близка к завершению", премьер Израиля сделал на заседании фракции "Ликуд" в Кнессете.

По словам Нетаньяху, израильтянам нужны терпение и единство.

В соцсети Х израильский премьер рассказал о своем визите в сектор Газа, где встречался с израильскими военными.

"Я сказал им две вещи. Первое – мы сделаем все, чтобы сохранить вашу безопасность, вашу жизнь. Второе – мы не остановимся и не перестанем бороться. Война будет продолжаться до конца. Пока из ХАМАС не будет покончено, по крайней мере. Народ Израиля гордится своими героическими воинами. Я горжусь вами. Продолжаем в полную силу", — написал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность оставить в живых лидеров террористической группировки ХАМАС, если это поможет достичь всех поставленных целей и завершить войну в Секторе Газа.

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