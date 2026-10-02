Война Китая и Тайваня откладывается: что сдерживает Пекин

Китай сдерживает нападение на Тайвань / © Associated Press

Реклама

Представители американских властей считают вероятность начала войны между Китаем и Тайванем к 2028 году крайне низкой.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Несмотря на приказ главы КНР Си Цзиньпина подготовить НОАК к возможному силовому захвату острова к 2027 году, реальные сроки сдвигаются из-за внутренних и внешних факторов. Главными причинами отсрочки называют задержку оборонительной готовности из-за масштабных антикоррупционных чисток в китайской армии, а также расчета Пекина на выборы на Тайване и в США в 2028 году.

Реклама

В КНР надеются, что к власти в Тайбэе может прийти более лояльная политическая сила. В то же время в Вашингтоне отмечают, что переизбрание действующего президента Тайваня Лай Цзин-де на второй срок может подтолкнуть Пекин к задействованию силового сценария в 2028 году или позже.

Кроме того, аналитики США отмечают, что Пекин внимательно изучил опыт войн в Украине и Иране и в случае начала конфликта постарается действовать максимально быстро, чтобы избежать изнурительной затяжной войны.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Такой шаг лидера КНР Си Цзиньпина грозит перекрыть Штатам доступ к микрочипам, необходимым для развития искусственного интеллекта. Американская экономика пока совершенно не готова к подобным последствиям.

Напомним, во время закрытых переговоров с Трампом в Пекине 14 мая Си заявил, что вопрос Тайваня самый важный в двусторонних отношениях. Он строго предупредил: неправильный подход к этой теме чреват стабильностью, и может привести к столкновениям, а также к военному конфликту между США и КНР. Аналитики подчеркивают, что китайский лидер фактически недвусмысленно предостерег Вашингтон «не играть» с этим вопросом.

Реклама

После визита в Пекин Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, отметив, что не хочет воевать в тысячах миль от дома, и призвал обе стороны «охладить ситуацию». Он подтвердил, что дискуссия по поводу острова была главным приоритетом для Си, но позиция Вашингтона остается неизменной.

Трамп предположил, что Китай вряд ли нападет на Тайвань во время его президентского срока, оценил уровень безопасности для жителей острова как «нейтральный» и добавил, что потенциальная продажа оружия Тайваню является хорошим козырем для дальнейших переговоров.

Новости партнеров

Новости партнеров