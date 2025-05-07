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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1407
Время на прочтение
1 мин

Война между Индией и Пакистаном и мощная атака дронами на Киев: главные новости ночи 7 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 мая 2025 года:

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