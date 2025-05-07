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Война между Индией и Пакистаном и мощная атака дронами на Киев: главные новости ночи 7 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 мая 2025 года:
Индия атаковала Пакистан - Reuters (видео) Читать далее –>
Пакистан сбил 5 индийских истребителей – CNN Читать далее –>
Индия нанесла удар по Пакистану: что известно Читать далее –>
Стало известно, где в Киеве упали куски ракеты Читать далее –>
Атака БпЛА на Киев и область 7 мая: вспыхнули мощные пожары, пострадали (фото, видео) Читать дальше –>