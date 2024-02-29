Война между Израилем и ХАМАСом: стало известно общее количество жертв

Министерство здравоохранения Газы не производит разницы между гражданским населением и боевиками, но по последним данным, около 70% жертв — женщины и дети.

Более 30 тысяч человек погибли в Газе с начала войны Израиля с ХАМАСом в октябре, сообщило в четверг, 29 февраля, министерство здравоохранения осажденного анклава. Эта мрачная цифра появилась на фоне растущего международного давления на Израиль с требованием прекратить боевые действия и опасения дальнейшего кровопролития в южном городе Рафах.

Об этом пишет CNN.

Эта огромная цифра подчеркивает ужасное многомесячное испытание для палестинцев в Газе, во время которого израильские бомбардировки и наземные кампании привели к вынужденному переселению подавляющего большинства населения и повлекли за собой ужасный гуманитарный кризис.

Израиль сталкивается с растущим давлением со стороны мирового сообщества с требованием прекратить конфликт, но его кампания в Газе сохраняет поддержку Соединенных Штатов, его ключевого союзника и крупнейшего поставщика военной помощи. В начале этого месяца США предложили "временное прекращение огня" в Организации Объединенных Наций, но наложили вето на призывы к немедленному прекращению конфликта.

Жертвы и заложники

Новая веха подчеркивает опасения относительно новых страданий в Рафахе, самом южном городе Газы, где проживает более 1 миллиона человек, и где, как ожидается, Израиль начнет новое наступление.

Министерство здравоохранения Газы не производит разницы между гражданским населением и боевиками, но по последним данным, около 70% жертв — женщины и дети.

По оценкам Израиля, около 10 000 боевиков ХАМАС были убиты с 7 октября, когда Израиль объявил войну этой боевой группировке. Более 1200 человек в Израиле были убиты во время нападений Хамаса в тот день, и более 250 были похищены и взяты в заложники в Газе.

В CNN не смогли самостоятельно проверить количество жертв в Газе или израильские оценки погибших боевиков ХАМАС.

Спустя почти пять месяцев Израиль заявил, что в плену остаются более 100 заложников. Его политические и военные лидеры пообещали не останавливаться на достижении своей цели — вернуть этих заложников и уничтожить ХАМАС, несмотря на международное давление с требованием уменьшить интенсивность их кампании.

"Есть время до Рамадана"

Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц 17 февраля предупредил, что израильские силы расширят военные операции в Рафахе, если заложники не будут возвращены в Рамадан, который, как ожидается, начнется 10 или 11 марта.

"Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать — если до Рамадана наши заложники не будут дома, боевые действия продолжатся в районе Рафаха", — заявил Ганц на собрании Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций в Иерусалиме.

Заявления Байдена

Западные союзники Израиля все больше озабочены характером его бомбардировок и наземных кампаний в Газе, а также его важнейший партнер, Соединенные Штаты, все чаще поднимают вопрос о судьбе миллионов палестинцев, оказавшихся на пути его наступления.

Президент США Джо Байден отметил в начале этого месяца, что поведение Армии обороны Израиля "переходит все границы", и это был его самый прямой упрек на сегодняшний день.

Впоследствии Байден заявил Нетаньяху, что военные действия в Рафахе "не должны продолжаться без надежного и осуществимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения", согласно записи телефонного разговора между двумя лидерами, а США позже предложили резолюцию ООН о "временном прекращении огня", хотя и не поддержали призывы других стран к немедленному прекращению огня.

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Гуманитарный кризис

Война привела к перемещению большинства из 2,2 миллионов жителей Газы, резко сократила поставки воды, электроэнергии и продуктов питания, а также перекрыла доступ к жизненно необходимой медицинской помощи, спасающей жизнь. Больницы в анклаве превратились в поля боев, десятки заведений больше не функционируют.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило во вторник, что, по меньшей мере, 576 000 человек в Газе "стыкаются с катастрофическим уровнем лишений и голода".

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), почти все население Газы, составляющее 2,2 миллиона человек, нуждается в продовольственной помощи, а каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдает от острого недоедания.

"В Газе наблюдается худший уровень детского недоедания в мире", — заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель исполнительного директора ВПП ООН Карл Скау.

Когда ждать прекращения огня

Между тем вокруг Рафаха образовался раскидистый палаточный городок, поскольку все больше и больше перемещенных палестинцев направляются в город — последнее место, куда они могут бежать к северу от закрытой границы с Египтом.

В последние недели надежды на соглашение о прекращении огня ради освобождения заложников то росли, то падали, поскольку дипломатические усилия, направленные на то, чтобы обеспечить паузу в боевых действиях, не прекращаются.

В понедельник CNN сообщило, что ХАМАС отказался от некоторых ключевых требований на переговорах по освобождению заложников и прекращению боевых действий в Газе после обвинений Израиля в том, что его позиция является "бредовой", согласно двум источникам, знакомым с ходом переговоров.

Байден заявил, что надеется на прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАС до следующего понедельника, сказав, что соглашение близко, но еще не заключено.

Однако официальные представители Израиля, ХАМАСа и Катара предостерегают от оптимизма Байдена, предполагая, что разногласия остаются, поскольку участники переговоров работают над заключением соглашения.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в понедельник, 26 февраля, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о прекращении огня до следующего понедельника — 4 марта — во время переговоров в Катаре.

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