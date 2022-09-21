Война между Украиной и РФ должна закончиться на справедливых условиях - Байден в ООН

Байден подчеркнул, что выступает против политики расширения стран военным путем, "против политики страха".

Война между Россией и Украиной должна быть завершена на справедливых условиях. И только Москва мешает этому.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

"Путин говорил, что якобы Россия была под угрозой. Но никто не угрожал России. Никто, кроме России, не искал этого конфликта. Мы предупреждали, что этот конфликт будет и пытались его избежать", — говорит Байден.

По его словам, США хотят закончить войну на справедливых условиях, "на тех условиях, под которыми все подписались".

"Вы не можете захватить территорию другой страны силой. Единственная страна, которая стоит на этом пути — это Россия. Украина имеет те же права, как и каждое суверенное государство. Мы вместе с Украиной будем противостоять агрессии России. Точка. США борются за демократию и защищают наших друзей в мире, отстаивающих эту демократию.", — сказал президент США.

Байден подчеркнул, что выступает против политики расширения стран военным путем, "против глобальной политики страха и унижения".

Ранее Джо Байден также осудил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине.

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