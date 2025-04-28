- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Война между ядерными державами начнется через 2-4 дня: заявление министра обороны Пакистана
Глава военного ведомства заверил, что в случае начала боевых действий Пакистан ответит «полной силой».
Война между двумя ядерными державами Индией и Пакистаном может начаться в ближайшие 2-4 дня.
Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на телеканале Samaa.
«Тучи войны собираются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — сказал он.
При этом глава пакистанского военного ведомства назвал конкретные даты начала вооруженного конфликта.
«Война потенциально может вспыхнуть между двумя странами в течение следующих двух-четырех дней», — заявил он.
Министр обороны заверил, что в случае начала боевых действий Пакистан ответит «полной силой», вероятно, намекая на ядерное оружие, находящееся в арсенале страны.
Напомним, ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью агентству Reuters заявил о неизбежности вторжения со стороны соседней Индии.
Напряжение между двумя ядерными державами возникло после смертельной атаки боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.