Война между ядерными державами начнется через 2-4 дня: заявление министра обороны Пакистана

Ядерное оружие / © Getty Images

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Война между двумя ядерными державами Индией и Пакистаном может начаться в ближайшие 2-4 дня.

Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на телеканале Samaa.

«Тучи войны собираются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — сказал он.

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При этом глава пакистанского военного ведомства назвал конкретные даты начала вооруженного конфликта.

«Война потенциально может вспыхнуть между двумя странами в течение следующих двух-четырех дней», — заявил он.

Министр обороны заверил, что в случае начала боевых действий Пакистан ответит «полной силой», вероятно, намекая на ядерное оружие, находящееся в арсенале страны.

Напомним, ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью агентству Reuters заявил о неизбежности вторжения со стороны соседней Индии.

Напряжение между двумя ядерными державами возникло после смертельной атаки боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.