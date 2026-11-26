Удар по русскому корвету Меркурий вызвал беспокойство в Италии / © СБУ

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После гибели двух офицеров военно-морских сил Ливии, получивших ранение во время украинской атаки на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази, командование сил на востоке страны пригрозило Украине возмездием. Между тем, Италия рассматривает возможность усиления мер безопасности для своих военных в Ливии, а премьер Джорджа Мэлони заявила, что война не должна распространяться на Средиземноморье.

Об этом пишет La Repubblica.

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Ливийское командование пообещало Украине возмездие

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о намерении ответить на гибель двух ливийских военных. В заявлении генерального командования говорится, что возмездие состоится «в соответствующем месте и в подходящее время». Конкретные сроки или способ возможного ответа не назвали.

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Два офицера — Аль-Тахер Абдулла ас-Садик и Али Мохаммед ас-Саид — скончались от ранений, полученных во время атаки 22 ноября на российский корвет «Меркурий» в военно-морской базе Бенгази. По данным ливийского командования, корабль находился там для дозаправки и пополнения запасов.

Обстоятельства ранения офицеров окончательно не выяснены. По одной из версий, они могли находиться на борту корвета, по другой — на причале. Также ливийские чиновники утверждают, что украинские морские дроны могли запускать с базы на западе страны. Эти данные основываются на предварительном расследовании, о котором рассказали анонимные источники AP.

Италия опасается распространения войны на Средиземноморье

На фоне угроз Ливии обеспокоенность выразила Италия. Как сообщает ANSA со ссылкой на военные источники, министр обороны Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе, прибывшего вместе с послом Украины Игорем Брусилом. Рим также рассматривает возможность усиления мер безопасности для примерно 200 итальянских военных, которые служат в рамках миссии Miasit между Триполи и Мисуратой.

Премьер Италии Джорджа Мэлони заявила, что война не должна и не может распространяться на Средиземноморье. Она подчеркнула, что Рим должен выразительно выразить свою позицию украинским партнерам, в то же время продолжая помогать Украине защищаться от российской агрессии.

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Издание обращает внимание на то, что корвет находился в ливийских территориальных водах, что создает отдельные вопросы относительно суверенитета страны.

Удар по российским кораблям возле Ливии — последние новости

22 ноября Силы обороны Украины и СБУ провели операцию вблизи порта Бенгази. Для атаки применили семь безэкипажных катеров, которые, по данным украинской спецслужбы, запустили с так называемого материнского судна. В результате удара затонул российский корвет «Меркурий» с вертолетом Ка-27 на борту, а также был поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

После удара власти восточной Ливии резко отреагировали на действия Украины и пригрозили юридическими и дипломатическими мероприятиями. Киев ответил, что имеет право наносить удары по российским военным целям, в том числе по кораблям и судам с военными грузами. Украинский МИД подчеркнул, что право на самооборону не ограничивается территорией Украины.

Последствия атаки были зафиксированы и спутниками. На снимках порта Бенгази от 23 ноября виден перевернутый и частично затопленный корвет «Меркурий», а у сухогруза MV ANGARA — дым и пожарная техника. Вход в участок порта, где находились суда, заблокировали катерами.

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