Война может закончиться "со дня на день": президент Чехии сделал громкое заявление об ударах по РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поражение целей на территории России законно, поэтому Украине необходимо разрешить использовать для этого истребители F-16, подаренные ей европейскими государствами, в частности Данией и Нидерландами.

Об этом пишет чешское издание Novinky.

Об этом Павел заявил в Париже, где участвовал в открытии летних Паралимпийских игр.

"Если согласно статье 51 Устава ООН мы хотим помочь Украине в борьбе против российской агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то именно Украина должна решать, как использовать это вооружение", — заявил он.

По словам чешского лидера, Курская операция ВСУ на российской территории также абсолютно легитимна. При этом если Путин захочет, война может быть прекращена со дня на день.

"Если бы не тот факт, что Россия начала войну и уже давно наносит удары по территории Украины, им [украинцам – ред.] не пришлось бы поражать ни одну цель в России. Главная карта в руках президента Путина. Он может положить конец войне сразу", – подчеркнул Павел.

Напомним, Андрей Ермак и Рустем Умеров снова попытаются убедить Белый дом разрешить использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Чтобы сделать это, глава Офиса президента и министр обороны 30 августа посетят Вашингтон.

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