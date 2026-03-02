Реклама

На Ближнем Востоке разгорелась настоящая региональная война. После новой серии ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся в субботу, 28 февраля, по словам Дональда Трампа, ликвидировано 48 иранских лидеров, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Теперь Тегеран бьет ракетами и «шахедами» по странам Персидского залива, где есть американские базы и нефтяные объекты. В соцсетях полно фото и видео попаданий по фешенебельным гостиницам и одному из самых загруженных аэропортов мира в Дубае — городе, который еще недавно считался центром самой безопасной и богатой жизни.

За два дня Иран запустил по ОАЭ 541 БПЛА и 165 баллистических ракет. Также Тегеран атаковал американские базы в Кувейте, Катаре и Бахрейне. По сети разлетелись видео черного дыма над зданием посольства США в Кувейте, французскими ВМС в порту Зайед в ОАЭ и возле немецкого круизного лайнера в Абу-Даби. Иран ударил и по НПЗ Aramco в Саудовской Аравии — компании, являющейся одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Терминал и завод были временно остановлены, но на экспорт это не повлияло. В то же время Катар после иранских ударов остановил свой завод по экспорту сжиженного газа (СПГ), крупнейшего в мире.

По состоянию на вечер понедельника, 2 марта, европейские оптовые цены на газ взлетели почти на 50%, что является наибольшим подорожанием с марта 2022 года. Цена на сырую нефть марки Brent тоже подскочила на 10% — почти до $80. Аналитики прогнозируют еще больший рост на фоне возможной блокировки Ираном Ормузского пролива — ключевого коридора, соединяющего Персидский залив с океаном. Через него проходит более 20% мировых поставок нефти и газа. Но в Еврокомиссии убеждают, что это не повлияет на европейский рынок, потому что большую часть ближневосточного СПГ и нефти покупают азиатские страны. Но война на Ближнем Востоке уже влияет на стоимость энергоносителей во всем мире, и это, конечно же, отразится на Европе.

Несмотря на заявления Дональда Трампа, что новое руководство Ирана хочет переговоров, война на Ближнем Востоке, которая уже охватила почти одиннадцать стран, далека от завершения. Более того, Трамп не исключил возможной сухопутной операции против Ирана. Так чего ждать дальше, и как эта война повлияет на Украину? Читайте в материале ТСН.ua.

Еще одна «скорая» война: почему США и Израиль снова ударили по Ирану

Начала очередной военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» предшествовали неделе информационного нагнетания в СМИ и закулисных переговоров с иранским режимом. Издание Axios сообщило, что во время последнего раунда переговоров с иранцами в Женеве 17 февраля американцы возложили на стол окончательное предложение: 10-летний мораторий Ирана на обогащение урана, а затем возврат мощностей в символических количествах. Однако Тегеран ее отклонил, после чего спецпосланник Трампа Стив Виткофф предположил, что «уже через неделю Иран может получить материал для изготовления ядерных бомб».

Именно «необычная пара союзников» — Израиль и Саудовская Аравия — как пишет The Washington Post, убедила Трампа начать удары, чтобы свергнуть режим Али Хаменеи. Хотя публично страны Персидского залива, включая Рияд, всегда выступали за сдержанность и диалог. По информации The Wall Street Journal, в своей совместной операции США и Израиль задействовали 200 истребителей, нанесших удары по 500 целям по всему Ирану. Разведки двух стран месяцами выжидали, когда высшее руководство Ирана соберется на совещание в одном месте. В частности, на резиденцию ликвидированного аятоллы Хаменеи сбросили 30 авиабомб, превратив ее в руины.

Кроме аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи было также ликвидировано высшее военное руководство Ирана, включая министра обороны и командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР — параллельная армии структура, подчиненная напрямую верховному лидеру). Тегеран уже определился с исполняющим обязанности верховного лидера до избрания нового. В воскресенье, 1 марта, Трамп успел заявить, что новое руководство Ирана хочет переговоров, и он вроде бы согласился на это. Однако уже в понедельник утром, 2 марта, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.

За три дня напряженных боевых действий на Ближнем Востоке появлялось много противоречивой информации. К примеру, что Иран поразил американский авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе. Американское военное командование это отрицало, заявив, что запущенные ракеты даже не приблизились к судну. Однако три американских истребителя были ошибочно сбиты ПВО Кувейта. Также Дональд Трамп подтвердил гибель четырех американских военных, добавив, что «потерь будет больше».

Напомним, что 22 июня 2025 года США и Израиль уже наносили удары по трем ядерным объектам Ирана, после чего Трамп триумфально заявил, что иранская ядерная программа похоронена навсегда. Поэтому сейчас многие американские СМИ и эксперты обвиняют администрацию Трампа в том, что это оказалось не совсем так. Ведь в понедельник, 2 марта, в интервью CNN президент США заявил, что операция «Эпическая ярость» была единственным способом разобраться с иранским режимом.

«У них было все это обогащенное сырье. Они хотели возобновить работу, но все было в таком плохом состоянии, что гора (в которой наверняка находился один из ядерных объектов — Ред.) практически рухнула», — заявил Трамп, добавляя, что эта военная операция против Ирана может занять четыре-пять недель.

Имеет ли Трамп стратегию: США готовы воевать несколько недель

Очевидно, после успешной операции США в Венесуэле, когда американским военным в начале января этого года удалось захватить президента страны Николаса Мадуро и его жену, доставив их в американский суд, Трамп считал, что и «Эпическая ярость» будет скорой. Тем не менее, Тегеран начал готовить своими ракетами и «шахедами» по всем американским базам и объектам в странах Персидского залива.

Старший научный сотрудник Центра мира и безопасности Института Гудзона на Ближнем Востоке Джоэл Рейберн считает, что режим в Иране не сможет продолжать сопротивление, его береговые батареи и противокорабельные пусковые установки крылатых ракет недолго продержатся. Однако, независимо от того, будет ли кампания США затяжной, Вашингтон должен остановить экспорт иранской нефти, чтобы перекрыть денежный поток в Тегеран, пока иранский режим полностью не капитулирует.

«Это означает препятствование выходу иранских нефтяных танкеров из Персидского залива и перехват уже находящихся в открытом море, если их можно точно определить. Другими словами, США должны ввести блокаду иранских судов», — убежден Джоэл Рейберн.

Британский премьер Кир Стармер, которого Дональд Трамп раскритиковал за запрет США использовать две британские базы для нанесения ударов по Ирану, заявил, что Лондон «вынес уроки из Ирака» и не верит в возможность смены режима в Тегеране только путем воздушных ударов без наземной операции. Хотя глава Пентагона Пит Гегсет и заявляет, что операция «Эпическая ярость» — это не бесконечная война, которая не стремится к свержению режима в Иране, Трамп не исключает введения американских войск непосредственно на территорию Ирана.

Иранские дроны атаковали британскую авиабазу на Кипре. Стармер даже не исключал привлечения украинских экспертов к сбитию «шахедов» в Персидском заливе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Париж может присоединиться к обороне партнеров на Ближнем Востоке. По словам Владимира Зеленского, у Москвы нет ресурсов для масштабной поддержки Тегерана. Даже Китай — основной покупатель иранской нефти — не изъявил желания помочь Тегерану. В то же время, украинский президент предположил, что при длительных боевых действиях в регионе Персидского залива негативным аспектом может стать дефицит ПВО у восточных государств. Это в свою очередь может сказаться на поставках Украины.

Однако вряд ли кто-то понимает, как будут дальше разворачиваться события, если США и Израиль продолжат свои удары по Ирану, и выйдут ли иранцы массово на улицы, требуя смены режима. Пока КСИР заявляет, что сдаваться не собирается, а на пропагандистском государственном иранском телевидении транслируется картинка протестов иранцев против ликвидации Хаменеи.

«Даже если будет назначен преемник (ликвидированный Хаменеи — Ред.), различные конкурирующие центры власти в стране, вероятно, вступят в период интенсивной борьбы и соперничества. Крах режима остается возможным, что потенциально может спровоцировать внутренний хаос и гражданскую войну в Иране, с побочными последствиями, которые могут включать в себя масштабные потоки беженцев в Турцию и страны Персидского залива», — отмечает директор и старшая советница программы Ближнего Востока в Центре стратегических и международных исследований (CSI).