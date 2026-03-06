Война на Ближнем Востоке: генерал США назвал три главных последствия для Украины

Бен Ходжес / © Associated Press

Масштабное обострение на Ближнем Востоке будет оказывать непосредственное влияние на ход войны в Украине. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выделил три ключевых аспекта, которые касаются экономики, поставки оружия и развенчания мифов о мощи российской армии.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Первое и наиболее очевидное следствие эскалации носит негативный характер для Украины, речь идет об экономическом факторе и мировых энергетических рынках.

«Прежде всего — это подрыв энергетических потоков поставок нефти и газа, идущих из стран Залива. Это поднимает цены, по крайней мере, на какое время так будет. Не знаю, как надолго и насколько цены поднимутся, но будет такой всплеск для России в производной нефти Индии и Китая. Это негативная сторона дела», — отметил эксперт.

В то же время, генерал обращает внимание на позитивный стратегический сигнал для Киева и Запада: Россия не предоставила никакой реальной поддержки своему союзнику Ирана во время обострения. По словам Ходжеса, это происходит не из-за нежелания, а из-за абсолютного отсутствия способности.

«Когда я рассматриваю то, что Россия ничего не сделала, ничего не сделала, чтобы помочь Ирану. Они не могут помочь. И это мне подтверждает то, о чем я думал: Россия — слабая страна, не имеющая возможности победить Украину. Предположил, что российская победа, мол, неизбежна, становится все менее вероятным. И это хорошо для Украины», — подчеркнул Ходжес.

Третий аспект касается непосредственно военной помощи. Массированное использование ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке создает риск для украинской противовоздушной обороны. Ходжес выразил обеспокоенность тем, хватит ли у США систем Patriot и боеприпасов к ним для продажи европейским партнерам с последующей передачей Украине.

Решением этой проблемы может стать привлечение украинского опыта эффективной борьбы с воздушным террором.

«Страны Залива и США должны приглашать украинских экспертов, чтобы они могли показать, как целесообразно бороться с „Шахедами“», — подытожил Бен Ходжес.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Напомним, Зеленский также ранее выражал обеспокоенность тем, что война вокруг Ирана может повлиять на поставки оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.

Также, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что за четыре месяца зимнего сезона Украина использовала около 700 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, отражая российские атаки.

По его словам, такое количество примерно соответствует годовому объему производства этих ракет американскими компаниями. Кубилюс также отметил, что для уничтожения одной баллистической ракеты часто необходимо несколько перехватчиков, поэтому их расход остается очень высоким.