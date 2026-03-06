Война на Ближнем Востоке: Китай готовится оказать военную помощь Ирану

Китай готовит помощь Ирану и войне / © ТСН

Разведка Соединенных Штатов получила данные, свидетельствующие о вероятной подготовке Китая к оказанию масштабной поддержки Ирану . Помощь может включать в себя финансирование, а также поставки запасных частей и важных компонентов для ракетного вооружения.

Об этом пишет CNN .

Двойная игра Пекина и энергетические интересы

К этому времени Пекин пытался оставаться в стороне от прямого конфликта на Ближнем Востоке. Китайская экономика критически зависит от поставок иранской нефти, поэтому ранее руководство страны даже давило на Тегеран, требуя гарантировать безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив .

В то же время, министр обороны США Пит Хегсет уверяет, что вмешательство Китая и России пока не является определяющим фактором в войне. Американская военная операция продолжается, привлекая более 50 тысяч военнослужащих, чтобы полностью уничтожить потенциал иранских баллистических ракет, которыми Тегеран прикрывает разработку ядерного оружия.

«Китай осторожнее в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, поскольку она чревата их энергоснабжением», — отмечает источник издания.

Российская разведка работает на Тегеран

Пока Китай только готовится к передаче компонентов, Россия уже активно помогает Ирану наносить удары по американским силам. По данным источников, Москва передает разведывательную информацию о расположении и перемещении американских войск, кораблей и самолетов, используя снимки из своих высокотехнологичных спутников.

Хотя разведка не может полностью связать конкретные атаки с российскими данными, в последние дни иранские беспилотники неоднократно избивали по местам дислокации военных США. В частности, атака на временную базу в Кувейте унесла жизни шестерых американских солдат. Сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере дронов и ракет продолжается уже по меньшей мере три года, и теперь Иран получает разведывательную поддержку в ответ на оружие, которое ранее оказывал для войны против Украины.

Напомним, по сообщениям СМИ, война Трампа против Ирана перебрасывается на Европу . Иран уже атакует некоторые европейские военные базы. В США заявляют, что операция продлится несколько недель. Между тем эксперты предполагают разные сценарии развития событий — от деэскалации до затяжного противостояния.