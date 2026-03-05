Война на Ближнем Востоке: Китай "закручивает краны" с горючим для мира

Большой зал народного собрания Китая / © Associated Press

Китай приказал государственным гигантам в области нефтепереработки немедленно прекратить продажу дизеля и бензина за границу. На фоне эскалации на Ближнем Востоке Пекин выбирает стратегию энергетической самоизоляции для собственной безопасности.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Китай останавливает экспорт дизеля и бензина за границу

Китайские власти приказали ведущим нефтеперерабатывающим предприятиям страны временно остановить экспорт дизельного топлива и бензина на фоне обострения ситуации в Персидском заливе, что осложнило поставки нефти из одного из ключевых мировых регионов ее добычи.

Хотя Китай занимает лишь третье место среди поставщиков нефтепродуктов в этот регион — ведь основная часть продукции его крупной нефтеперерабатывающей отрасли потребляется внутри страны — ограничение экспорта уже через шесть дней после начала войны свидетельствует о том, что азиатские государства начали сосредотачиваться на обеспечении собственных потребностей на фоне углубления кризиса на Ближнем Востоке.

По информации знакомых с ситуацией источников, представители Национальной комиссии по развитию и реформам — главного экономического планирующего органа Китая — призвали немедленно временно прекратить поставки нефтепродуктов за границу.

Во время встречи в начале недели нефтеперерабатывающим компаниям рекомендовали не заключать новых контрактов на экспорт и пытаться договориться об отмене уже согласованных поставок. В то же время исключение сделали для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао.

Компании PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и частный нефтепереработчик Zhejiang Petrochemical Co. регулярно получают государственные квоты на экспорт топлива. В то же время ни одна из них не предоставила комментариев в ответ на запросы издания. В Национальной комиссии по развитию и реформам также не ответили сразу на запрос о ситуации.

Система квот в Китае на экспорт нефтепродуктов

Даже в обычное время Китай не разрешает бесконтрольный экспорт нефтепродуктов, таких как бензин, дизель или авиационное топливо. В стране действует система квот, в рамках которой Министерство коммерции определяет ограниченное количество крупных нефтепереработчиков и трейдеров, которые могут осуществлять такие поставки.

В то же время нефтехимическая продукция — в частности полиэтилен, параксилол и другое химическое сырье — обычно не подпадает под аналогичные квотные ограничения.

Такой механизм квот позволяет Пекину регулировать баланс спроса и предложения на внутреннем рынке и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Китай пытается обеспечить внутреннюю энергетическую безопасность

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которое также существенно изменило мировую торговлю энергоносителями, китайские власти неоднократно сокращали экспортные квоты или откладывали их распределение, что приводило к снижению объемов поставок. Часть аналитиков считает, что таким образом власти пытаются обеспечить внутреннюю стабильность и энергетическую безопасность в условиях повышенного геополитического напряжения.

Поскольку после начала атак США и Израиля в конце недели из Персидского залива практически не поступает нефть или топливо, нефтеперерабатывающие компании от Японии до Индонезии и Индии начали уменьшать объемы переработки и временно прекращать экспорт.

Несмотря на активные попытки диверсифицировать источники поставок энергоресурсов в последние годы, Китай до сих пор получает почти половину импортной нефти из стран Персидского залива, включая почти все поставки из Ирана.

Война на Ближнем Востоке — какая позиция Китая

Китай призывает США и Израиль прекратить удары по Ирану и осуждает убийство аятоллы Хаменеи. Такая сдержанность Пекина обусловлена критической зависимостью от Ормузского пролива. Через этот узел проходит треть мирового морского экспорта нефти и 20% газа, а КНР является их крупнейшим импортером.

Несмотря на заявления Ирана о блокировании пролива, США отрицают контроль Тегерана над маршрутом, хотя движение танкеров фактически остановилось. Чтобы избежать энергетического кризиса, Пекин непублично давит на Иран, требуя не перекрывать транзит и не атаковать экспортные центры вроде Катара.

Влияние войны на Ближнем Востоке на цены на нефть

ОПЕК+ с апреля увеличит добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки. Reuters прогнозирует скачок цен на нефть более чем 100 долл. за баррель, поскольку свободные мощности для компенсации дефицита есть только у Саудовской Аравии.

Из-за войны в Иране мировые цены на нефть уже выросли, подняв стоимость российской Urals до 53 — 55 долл. за баррель. Однако из-за отсутствия спроса дисконт относительно марки Brent увеличился до 30,9 долл. Несмотря на номинальное подорожание, цена остается ниже заложенных в российском бюджете 59 долл. тогда как для его бездефицитности нужно 97 долл. за баррель.