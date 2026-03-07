Президент Финляндии Александр Стубб / © ТСН

Конфликт на Ближнем Востоке может помешать России сотрудничать с Ираном в военном плане. Потенциально это может быть выгодным для Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью во время государственного визита в Индию в субботу, 7 марта, передает Bloomberg.

«Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать по ракетам или оборонной промышленности», — отметил он.

Президент Финляндии добавил, что изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, создав «пространство для переговорщиков».

В то же время он считает, что Россия, которая является крупным производителем и экспортером сырой нефти, тоже получит свою выгоду.

По словам Стубба, рост цен на нефть «по сути, будет кормить российскую военную машину».

Сотрудничество России и Ирана: что известно

Напомним, в пятницу, 6 марта, президент РФ Владимир Путин впервые поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против этой страны.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая. Он также заявил, что Иран не боится возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны.

Напомним, до сих пор Путин так и не решился критиковать США за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В Белом доме, комментируя сотрудничество России и Ирана, заявили, что главная цель США — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов