Война на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины — Стубб
Президент Финляндии считает, что изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, создав «пространство для переговорщиков».
Конфликт на Ближнем Востоке может помешать России сотрудничать с Ираном в военном плане. Потенциально это может быть выгодным для Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью во время государственного визита в Индию в субботу, 7 марта, передает Bloomberg.
«Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать по ракетам или оборонной промышленности», — отметил он.
Президент Финляндии добавил, что изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, создав «пространство для переговорщиков».
В то же время он считает, что Россия, которая является крупным производителем и экспортером сырой нефти, тоже получит свою выгоду.
По словам Стубба, рост цен на нефть «по сути, будет кормить российскую военную машину».
Сотрудничество России и Ирана: что известно
Напомним, в пятницу, 6 марта, президент РФ Владимир Путин впервые поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против этой страны.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая. Он также заявил, что Иран не боится возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны.
Напомним, до сих пор Путин так и не решился критиковать США за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В Белом доме, комментируя сотрудничество России и Ирана, заявили, что главная цель США — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов