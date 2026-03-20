- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 3 мин
Война на Ближнем Востоке может оставить мир без ракет ПВО уже через месяц — Rheinmetall
Эксперт озвучил тревожный прогноз о состоянии складов боеприпасов в странах-партнерах.
Мир столкнулся с дефицитом средств противовоздушной обороны. Запасы боеприпасов для ПВО в Соединенных Штатах, странах Европы и на Ближнем Востоке находятся на грани полного истощения.
Об этом сообщил глава правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNBC.
По словам руководителя концерна, спрос на системы ПВО и ракеты-перехватчики сегодня «огромный» во всех регионах мира. Паппергер подчеркнул, что интенсивные боевые действия и постоянные угрозы опустошили составы ключевых игроков мировой безопасности. По мнению эксперта, ситуация может стать критической уже в ближайшее время.
«Думаю, сейчас склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пустые или почти пустые. Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется ракет», — сказал он.
Проблема дешевых дронов и дорогостоящей защиты
Одной из главных причин быстрого разорения складов является изменение характера современной войны. Массовое использование сравнительно дешевых ударных беспилотников заставляет тратить на их сбыт очень дорогие и дефицитные ракеты. Паппергер объяснил, что такая экономическая диспропорция делает традиционные системы защиты уязвимыми к истощению.
Для преодоления этого кризиса Rheinmetall планирует изменить подход к производству, ориентируясь на комбинированную модель защиты. Она должна совмещать в себе:
Зенитные ракеты разной дальности
Артиллерийские системы для ближнего боя
Специализированные перехватчики
Глава германского концерна вспомнил и опыт войны в Украине. Он отметил чрезвычайную эффективность беспилотных систем против российских войск, но подчеркнул, что залогом успеха остается комплексное применение различных типов вооружений.
Дефицит вооружения в США — последние новости
Напомним, в США уже длительное время продолжаются дискуссии по масштабам военной помощи Украине и ее влиянию на обороноспособность самих Соединенных Штатов. После начала полномасштабной войны России против Украины Вашингтон передал Киеву значительные объемы вооружения, боеприпасов и техники, что явилось важным фактором поддержки украинской армии.
В то же время в политической среде США все чаще поднимается вопрос о последствиях такой поддержки для собственных военных ресурсов. Часть американских чиновников и политиков отмечает, что активная поставка оружия союзникам приводит к сокращению запасов, которые могут потребоваться для обеспечения оборонных потребностей самих США.
Эта тема регулярно обсуждается на брифингах, в Конгрессе и в экспертной среде, особенно на фоне глобальных вызовов безопасности. В частности, внимание уделяется тому, как быстро США способны восстанавливать свои запасы вооружения и отвечает ли нынешний уровень производства потребностям национальной обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что только благодаря помощи США Украина смогла выстоять в войне с Россией. В то же время он в очередной раз подверг сомнению прозрачность финансовых потоков своего предшественника Джо Байдена и призвал выяснить, как расходовались средства, предоставленные Украине при его президентстве.
«Байден дал им от 350 до 400 млрд долларов в виде оборудования и наличных денег. Кто-то должен узнать эти деньги», — отметил Трамп.