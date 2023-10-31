Война на Ближнем Востоке может расшириться: Йемен атаковал Израиль

Йеменские повстанцы заявили, что будут продолжать атаковать объекты в Израиле, пока не прекратится так называемая "агрессия".
Йеменские повстанцы-хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками.
Об этом заявил пресс-секретарь "вооруженных сил" хуситов Яхья Сари, передает The National Independent.
"Наши вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников из разных целей в Израиле. Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится", — сказал он.
Армия обороны Израиля подтвердила пуски ракет повстанцев-хуситов и сообщила об отражении враждебных целей, говорится в издании Аxios. Со ссылкой на военных сообщили , что ЦАХАЛ перехватили баллистическую ракету дальнего радиуса действия класса "земля-земля" и две крылатые ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами в Йемене.
Журналисты напомнили, что это было третье нападение хуситов с начала войны между Израилем и ХАМАСом. Растет беспокойство, что война может распространиться на новые фронты.
Отмечается, что впервые в истории Израиль применил систему Arrow для перехвата баллистических ракет с начала войны.
"Системы обнаружения ВВС Израиля следили за курсом ракеты, и она была перехвачена в лучшее оперативное время и в месте. Все угрозы были перехвачены за пределами израильской территории и ни одного входа на территорию Израиля обнаружено не было", — прокомментировали в армии обороны Израиля.
ЦАХАЛ добавил, что ракеты были выпущены из южной части Красного моря.
Напомним, как сообщали CNN, силы быстрого реагирования морской пехоты США двигаются к восточному Средиземноморью.
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