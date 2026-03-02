Война на Ближнем Востоке набирает обороты: какие опасности и скрытые возможности для Украины

© Associated Press

Утром 2 марта ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за массированных взаимных ударов между Израилем, США и проиранскими силами, что привело к началу масштабной наступательной операции против Тегерана и «Хезболлы».

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке 2 марта и как она повлияет на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

На Ближнем Востоке резко обострилась ситуация

Утром 2 марта ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась из-за масштабной волны ударов между Израилем, Ираном и ливанской группировкой «Хезболла». Конфликт перешел в фазу открытой наступательной операции Израиля под названием «Roaring Lion».

Эскалация началась с действий проиранских сил. Ливанская группировка «Хезболла» осуществила первый с ноября 2024 года ракетный обстрел севера Израиля, назвав это местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Параллельно с этим была зафиксирована атака беспилотника типа Shahed по британской авиабазе на Кипре. Президент Кипра подтвердил использование дрона иранского производства.

Израиль ответил одновременной атакой на двух фронтах — в Ливане и непосредственно в Иране.

В частности, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные авиаудары по Бейруту и югу страны. Целью стали штабы инфраструктура террористов и руководящий состав «Хезболлы». Также ВВС Израиля начали «широкую волну» атак в самом центре Тегерана.

Наиболее резонансным результатом израильской операции стала вероятная ликвидация Мохаммада Раада — главы парламентской фракции «Хезболлы» и ключевой фигуры в иерархии группировки. Израильское командование подтвердило уничтожение нескольких высокопоставленных чиновников в Бейруте и «центрального террориста» на юге Ливана.

В то же время Иран расширил географию атак, нанеся удары по странам Персидского залива. В Объединенных Арабских Эмиратах иранские дроны атаковали городРас-эль-Хайма. В Саудовской Аравии иранские военные вероятно атаковали объект компании Saudi Aramco в Рас-Тануре, который является одним из крупнейших нефтяных экспортных терминалов мира.

Последствия удара / © Associated Press

Несмотря на то, что атака вызвала превентивную остановку нефтеперерабатывающего завода, эксперты считают повреждения минимальными благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны.

В самом Иране из-за бомбардировки более 130 городов царит хаос: жители массово покидают дома, а количество погибших, по оценкам Красного Полумесяца, уже достигло 555 человек.

Израиль отмечает, что целями атак являются исключительно центры управления и верхушка иранской власти. Известно о гибели 11 человек в Израиле и 31 в Ливане, пишет The Guardian.

США во время операции в Иране потеряли истребители и военных

Центральное командование США сообщило, что во время отражения массированной атаки иранских самолетов, ракет и дронов ПВО Кувейта ошибочно сбила три американских истребителя F-15E.

Все шестеро пилотов успели катапультироваться, их уже спасли. Кувейтская сторона признала инцидент и продолжает поддержку совместной операции.

Дата публикации 17:59, 02.03.26 Количество просмотров 22 Кувейт по ошибке уничтожил 3 американских F-15!

«Истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной. Все шесть членов экипажа катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны кувейтским силам обороны за их усилия и поддержку в этой операции, которая продолжается», — говорится в сообщении.

Впоследствии, представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс сообщил о росте потерь во время операции против Ирана, пишет CNN. Сейчас подтверждена гибель четырех американских военнослужащих, которые стали жертвами одного нападения в Кувейте. Количество тяжелораненых возросло до 18 человек.

Также из-за критического ухудшения ситуации с безопасностью США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы, поскольку авиаудары продолжаются по всей стране, пишет The Guardian.

После ударов по Кипру Греция готовит оборону, а Лондон меняет политику

После атаки иранского дрона Shahed-136 на британскую авиабазу Акротири и угрозы ракетных ударов, Греция начала срочную операцию по обороне Кипра. В Восточное Средиземноморье направлены фрегаты Kimon и Kentauros, оборудованные антидронными системами, а также истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны острова.

Министр обороны Никос Дендиас подтвердил, что Афины будут защищать Кипр в течение всего кризиса, а с британских баз Акротири и Декелия уже проведена полная эвакуация людей.

Греция начала срочную операцию по обороне Кипра

Кроме того, атака заставила Великобританию радикально изменить свою позицию, отмечает военный эксперт Давид Шарп. Если раньше Лондон избегал конфликта с Тегераном и не позволял США использовать свои объекты, то сейчас премьер Кир Стармер предоставил американским силам полный доступ к базам для проведения оборонительных операций.

Британская сторона фактически присоединилась к союзникам в ответ на агрессию Ирана.

В ЕС и НАТО решили не вмешиваться в войну против Ирана

Европейские лидеры и руководство НАТО осудили агрессию Ирана, однако отказались от прямого участия в военных ударах США и Израиля.

Великобритания не будет участвовать в наступлении. Премьер Кир Стармер сначала запретил использование британских баз для атак, ссылаясь на международное право, однако впоследствии разрешил США доступ к объекту Диего-Гарсия исключительно для ограниченных оборонительных целей.

Германия и Испания также официально дистанцировались от операции. Берлин заявил о нехватке ресурсов для такой кампании, хотя подтвердил готовность контингента в Иордании и Ираке к самообороне. Мадрид, в свою очередь, заблокировал использование совместных с США баз для ударов по иранской территории.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс не будет участвовать в операции, назвав ее сугубо американо-израильской инициативой. Несмотря на политическую поддержку действий Вашингтона, европейские союзники сосредоточены на защите собственных сил в регионе, а не на ведении наступательной войны.

Совместная операция США и Израиля против Ирана стремительно расширилась

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана за 10 часов охватила территории девяти стран, вызвав масштабные жертвы и разрушения, пишет The Guardian. Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушная кампания может длиться неделями, и призвал иранцев к свержению режима.

«Европейские союзники дистанцировались от первоначального решения Трампа начать войну, заявив, что она не соответствует правовому порогу для встречи с непосредственной угрозой. Но с тех пор они заявили, что будут участвовать, чтобы помочь подавить способность Ирана нанести удар по их союзникам после того, как Тегеран нанес удар по их союзникам», — отметили журналисты.

Впоследствии глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что удары США по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость» не имеют целью смену режима, а являются ответом на многолетнюю агрессию против американцев.

По его словам, США не начинали эту войну, но намерены ее завершить. Гегсет подчеркнул, что нынешняя воздушная операция является самой точной и смертоносной в истории, а любые угрозы гражданам США получат жесткий отпор.

«Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться на вас», — сказал Гегсет.

Однако из-за критического истощения запасов ракет для ПВО США и Израиль стремятся максимально быстро подорвать военную мощь Ирана и заставить его к капитуляции, сообщает The Wall Street Journal.

Медиа отмечает, что ракеты-перехватчики для систем Patriot и THAAD расходуются значительно быстрее, чем производятся, что угрожает обороноспособности Вашингтона в других регионах. Дефицит высокоточного оружия может заставить Пентагон перераспределять резервы, что потенциально поставит под удар поставки боеприпасов в Европу и Украину.

Есть ли жертвы среди украинцев в результате конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что пострадавших граждан Украины из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет. По его словам сейчас там находятся около 250 тысяч украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство работает над тем, чтобы помочь своим гражданам на Ближнем Востоке. По его словам, координацию осуществляют МИД и Служба внешней разведки, которые работают в усиленном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент заверил, что дипломаты и разведка реагируют на все обращения, чтобы гарантировать безопасность украинцев в регионе.

В то же время глава государства подчеркнул, что пока партнеры не давали сигналов о сокращении военной помощи из-за событий на Ближнем Востоке. Поставка вооружения и боеприпасов в ПВО продолжается по плану, в частности в рамках программы PURL.

В то же время он отметил, что длительный конфликт в регионе может усложнить логистику помощи, поэтому Украина активно развивает собственное оборонное производство и работает над разблокированием 90 млрд грн от ЕС.

Решающие 48 часов для Ирана

США и Израиль установили полный контроль над небом Ирана, методично уничтожая его оборонную инфраструктуру. На фоне смерти аятоллы Али Хаменеи страну охватили массовые протесты, а в самом Тегеране впервые за 40 лет зафиксированы вооруженные столкновения между регулярной армией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Генералитет армии дистанцируется от приказов режима, позиционируя себя как силу «национального спасения».

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что радикальное крыло КСИР пытается шантажировать мир ядерным оружием, однако удары по их штабам существенно ослабили контроль над столицей. Несмотря на напряженность, благодаря давлению Китая Ормузский пролив оставили открытым, что удержало цены на нефть от обвала.

В то же время Россия продемонстрировала свою немощность, отказавшись поддержать Тегеран, что стало сигналом для Пекина и Пхеньяна.

На международной арене Украину привлекают к укреплению ПВО стран Персидского залива, которые успешно отражают иранские атаки. Следующие 48 часов станут критическими: они определят, завершится ли кризис капитуляцией режима или перейдет в стадию последней эскалации.

«В Тегеране царит «двоевластие» между парализованным Переходным советом и радикальным крылом КСИР, которое готово к ядерной эскалации. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или дальнейшей эскалации — если будет чем», — резюмировал эксперт.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Эскалация на Ближнем Востоке заставляет мир искать защиту от иранских дронов, и именно украинский опыт борьбы с «Шахедами» стал ключевым для международной безопасности.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться уникальными навыками ПВО с теми народами, которые поддерживали нас в течение войны.

«Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем те, что пока предоставили нам партнеры, большее количество имеют систем — все равно сбивают не всю баллистику. Есть и „Шахеды“, которые не остановила ПВО в регионе… Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам, Украине, этой зимой и вообще за время этой войны», — сказал Зеленский.

Система ППО SAMPT / © Getty Images

Однако, по его словам, страны Ближнего Востока пока не обращались напрямую к Украине с просьбой помочь в противодействии иранским дронам или за какой-то другой помощью, в том числе за оружием.

Эксперт Владимир Горбач отмечает, что открытие «второго фронта» на Ближнем Востоке из-за прямого столкновения США и Ирана разрушает геополитическую ось Москва-Тегеран и создает новые возможности для Украины. По его словам, демонстрация американской силы может вынудить Кремль к неожиданным уступкам, особенно под вероятным давлением Китая.

Атака на Тегеран 28 февраля / © Associated Press

Военный союз агрессоров оказался несостоятельным: выход Ирана из этой конструкции ставит под угрозу всю евразийскую «пирамиду» КНР-КНДР-РФ.

Как отмечает Горбач, падение одной из опорных стен этого альянса дает надежду на то, что имитационные переговоры с Россией перейдут в новое качество, выгодное для украинской стороны.

Война на Ближнем Востоке начала давить на курс гривны, несмотря на традиционное весеннее укрепление нацвалюты из-за старта аграрного сезона. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что инвесторы массово бегут в «тихие гавани» — доллар и золото, что укрепляет американскую валюту во всем мире.

Война на Ближнем Востоке начала давить на курс гривны

Дополнительным риском для Украины является скачок цен на нефть из-за обстрелов энергоинфраструктуры Ирана и соседних стран. Поскольку Украина импортирует энергоресурсы, подорожание нефти увеличивает спрос на валюту. Дальнейшая судьба гривны зависит от продолжительности конфликта: если операция затянется более двух недель, давление на украинский валютный рынок существенно усилится.

