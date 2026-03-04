Война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче

Иран / © Clash Report в сети Х

Боевые действия на Ближнем Востоке , развернувшиеся после ударов США и Израиля по Ирану в субботу, привели к гибели более 870 человек.

Об этом сообщает The New York Times .

Большинство жертв приходятся на Иран, однако люди погибают и в других странах региона.

По информации Иранского Красного Полумесяца, по состоянию на понедельник в стране погибли 787 человек, среди которых есть и чиновники.

Один из самых кровавых эпизодов произошел в городе Минаб, где удар получила школа для девушек, расположенная вблизи базы «Корпуса стражей Исламской революции». По предварительным данным, там могли погибнуть 175 человек.

Утраты фиксируют и в других государствах региона. В Бахрейне во время атаки на нефтяной танкер в порту Халифа бин Салмана погиб работник корабля.

В Кувейте Министерство обороны сообщило о гибели двух военных. Кроме того, подтверждена смерть шести американских солдат. Первоначально Центральное командование США заявляло о трех погибших и пятерых тяжело раненых после иранского удара по военной базе. Впоследствии один из раненых скончался, а еще двоих военных нашли погибшими на другом объекте, который также подвергся обстрелу.

В Объединенных Арабских Эмиратах, по данным местного Минобороны, по меньшей мере одна ракета и более сорока дронов нанесли повреждения инфраструктуре. В результате атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

В Ливане во время израильских ударов по поддерживаемой Ираном группировке «Хезболла» погибли по меньшей мере 52 человека.

Жертвы есть и в Израиле. В Тель-Авиве в результате иранского обстрела жилого дома погибла 32-летняя гражданка Филиппин, работавшая сиделкой. На следующий день еще девять человек погибли после прямого попадания ракеты в жилой район города Бейт-Шемеш, примерно в 30 километрах к западу от Иерусалима.

Гибель иранского лидера Али Хаменеи – что известно

Напомним, в воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

Поэтому в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Смерть верховного лидера Ирана может иметь глубокие последствия, как для внутренней политики страны, так и для его внешних отношений.

Ранее сегодня во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.