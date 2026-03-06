Война на Ближнем Востоке: в Азербайджане объявлена мобилизация №1

Военные в Азербайджане / © Associated Press

В Азербайджане объявлена мобилизация №1, в рамках которой вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность. Это произошло после того, как во время военной операции США и Израиля Иран атаковал беспилотниками территорию Азербайджана.

О принятых мерах сообщило Министерство обороны Азербайджана со ссылкой на соответствующее распоряжение президента Ильхама Алиева, который является главнокомандующим вооруженных сил.

В стране, которая непосредственно граничит с Ираном, начался призыв резервистов, а военные части разворачиваются на боевые позиции или в заранее определенные районы.

В Иране проживает большое количество азербайджанцев, которые являются крупнейшим этническим меньшинством страны — от 15 до 20 миллионов человек (примерно 16-25% населения Ирана). Это в полтора-два раза больше, чем население Азербайджана (около 10 миллионов).

Большинство азербайджанского населения проживает на северо-западе Ирана, в регионе, исторически известном как Южный Азербайджан. Он граничит с Азербайджанской Республикой.

Иран атаковал Азербайджан - что известно

Как сообщалось ранее, 5 марта два дрона, запущенные с территории Ирана, атаковали азербайджанский город Нахичевань. Один ударил по зданию терминала международного аэропорта, расположенного примерно в 10 км от границы, второй — упал рядом со школой в селе Шакарабад.

В результате этой атаки пострадали два человека, здание аэропорта получило повреждения.

МИД Азербайджана назвал атаку грубым нарушением международного права. Посол Ирана был вызван для вручения ноты протеста, Баку также потребовал от Тегерана провести расследование и предоставить гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся.

В Минобороны Азербайджана заявили, что нападения на гражданскую инфраструктуру «не останутся без ответа», и пообещали принять меры для защиты суверенитета, населения и критически важных объектов.

Напомним, ранее Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции, которая двигалась через воздушное пространство Ирака и Сирии.