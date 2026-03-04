- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 1 мин
Война на Ближнем Востоке: в Ираке произошел тотальный блэкаут
Отключение электроэнергии поразило все провинции соседней с Ираном страны, технические группы работают над определением причины блэкаута.
В среду, 4 марта, на фоне боевых действий на Ближнем Востоке произошло отключение электроэнергии на всей территории Ирака.
Об этом сообщает издание Times Now со ссылкой на Министерство электроэнергетики этой страны, расположенной рядом с Ираном.
Представитель министерства сказал, что отключение электроэнергии поразило все провинции, и что технические группы работают над определением причины.
В разговоре с курдским вещателем Rudaw представитель заявил, что сеть электроснабжения «полностью отключилась», добавив, что причина отключения пока неизвестна. Нет никаких подробностей о том, как долго могут продолжаться перебои или что вызвало сбой.
Одновременно, по сообщениям aljazeera, возле посольства США в Багдаде были включены сирены предупреждения.
Источник в службе безопасности сообщил изданию, что сигнализация сработала внутри комплекса посольства в столице Ирака.
Исполнительный редактор телекомпании NDTV сообщил о ракетных/беспилотных атаках Ирана вблизи аэропорта Багдада.
Напомним, в среду, 4 марта, Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону страны.