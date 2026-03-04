ТСН в социальных сетях

Мир
603
1 мин

Война на Ближнем Востоке: в Ираке произошел тотальный блэкаут

Отключение электроэнергии поразило все провинции соседней с Ираном страны, технические группы работают над определением причины блэкаута.

Богдан Скаврон
Блэкаут в Ираке

Блэкаут в Ираке / © скриншот с видео

В среду, 4 марта, на фоне боевых действий на Ближнем Востоке произошло отключение электроэнергии на всей территории Ирака.

Об этом сообщает издание Times Now со ссылкой на Министерство электроэнергетики этой страны, расположенной рядом с Ираном.

Представитель министерства сказал, что отключение электроэнергии поразило все провинции, и что технические группы работают над определением причины.

В разговоре с курдским вещателем Rudaw представитель заявил, что сеть электроснабжения «полностью отключилась», добавив, что причина отключения пока неизвестна. Нет никаких подробностей о том, как долго могут продолжаться перебои или что вызвало сбой.

Одновременно, по сообщениям aljazeera, возле посольства США в Багдаде были включены сирены предупреждения.

Источник в службе безопасности сообщил изданию, что сигнализация сработала внутри комплекса посольства в столице Ирака.

Исполнительный редактор телекомпании NDTV сообщил о ракетных/беспилотных атаках Ирана вблизи аэропорта Багдада.

Напомним, в среду, 4 марта, Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону страны.

603
