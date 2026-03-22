Война на Ближнем Востоке: Залужный назвал главный "плюс" для Украины

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал риски нового масштабного конфликта вокруг Ирана и наметил возможные последствия для Украины. Да, для Киева есть, по крайней мере, один положительный сигнал — международные партнеры начинают глубже понимать вопросы безопасности и реальные механизмы ее обеспечения.

Об этом Залужный написал в колонке для NV.

«Что касается Украины, есть едва ли не единственный явный позитив: кроме приглашения помочь в организации системы ПВО и уже скорого очевидного приглашения к организации боевых действий на земле, наконец к кому-то придет и понимание самого понятия гарантий безопасности и возможностей миротворческих контингентов», — пояснил он.

Залужный также призвал критически оценивать ситуацию вокруг Ирана, поскольку речь идет о возможной борьбе мировых игроков за влияние и власть.

«Итак, если вы слышите о том, что в Иране еще одна война главных мировых сил за влияние и власть, внимательно подумайте, все ли физически готовы именно за это воевать», — призывает он.

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, по меньшей мере, три страны уже готовы к противостоянию: одна из них постоянно обеспечивает эту войну и совершенствует технологии, еще одна — Украина. Это, подчеркивает Залужный, главный позитив для нас.

«Все остальное: война — самое страшное, что придумало человечество», — заключил Валерий Залужный.

Ранее Залужный говорил о том, что сценарий завершения войны на Ближнем Востоке пока невозможно спрогнозировать. Все серьезно изменение характера боевых действий под влиянием войны в Украине. Ключевую роль играет политическая воля, позволяющая странам быстро наращивать военные возможности. По его словам, конфликт может развиваться по сценарию истощения, что создаст серьезные проблемы для наступающей стороны. Он также предупреждает об опасности новейших технологий, в частности, «kill zone», где дроны делают поле боя смертельно опасным.