Война на Ближнем Востоке: Зеленский объяснил, как это влияет на ситуацию в Украине

Россия "не добилась успеха на поле боя, но она добилась успеха на поле дипломатическом" в мире, сказал Зеленский.

России удалось добиться дипломатического "успеха" на Ближнем Востоке и разжечь там войну, чтобы внимание мира распылилось на два фронта — Израиль и Украина.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.

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По его словам, война на Ближнем Востоке оказывает влияние на помощь Украины.

"Война на Ближнем Востоке как любая трагедия и вызов сегодня в Европе или на том или ином континенте, за которыми стоит присутствие или то или иное влияние РФ, оказывает влияние на помощь Украине. Ближний Восток не исключение и это факт. И расфокусировка внимания — расфокус помощи мира, расфокус консолидации вокруг Украины, расфокус поддержки Украины на разных международных площадках, расфокус темы Украины в информационном пространстве за рубежом… Все это комплексно и очень плохо влияет на устойчивость Украины, нашу помощь… Мы знаем, что это трагедия и вызов "Мы должны понять, что у нас полномасштабная война и на Ближнем Востоке трагедия. Мои соболезнования абсолютно всем погибшим в этой трагедии. Но Россия добилась успеха. И надо это признать", — сказал он.

Он подчеркнул, что это "серьезная работа" российских дипломатов.

"Они не добились успеха на поле боя, но они добились успеха на дипломатическом поле. То, что они добились успеха именно в этом треке, это факт. Колебаться начали некоторые государства. Некоторые государства начали балансировать, кому сначала помочь — Израилю или Украине. Наверняка. Украине, потому что полномасштабная война, кто-то другой говорит, что Украина уже стоит на ногах, мы им помогаем уже второй год подряд, а у Израиля сейчас такой серьезный вызов, именно такие были голоса в начале этой трагедии", – отметил он.

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Напомним, ранее Зеленский озвучил, во сколько Украине станет мобилизация.

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