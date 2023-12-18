Война НАТО и России: аналитики ISW проанализировали угрозы Путина

Высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не стремится к вторжению на территорию стран НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года, а также на звучавшие накануне 24 февраля – о том, что Россия не планирует атаковать Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин выразил возражение предупреждению президента США Джо Байдена, спрогнозировавшего нападение России на страну НАТО в будущем в случае победы над Украиной. Глава Кремля утверждал, что у России нет геополитических, военных и экономических или территориальных причин воевать с Альянсом, и что Россия заинтересована в развитии отношений со странами-членами НАТО.

Один из российских пропагандистов 2 декабря заявил, что страны Балтии станут следующей военной целью России. Он пригрозил, что они упадут вскоре после Украины.

ISW напомнили, что эти угрозы являются фактически частью давних российских нарративов по поводу возможного нападения российских войск на военный блок. Такие заявления появились еще до того, как Финляндия подала соответствующую заявку на вступление в Альянс и была принята к нему 4 апреля.

Аналитики уверены, что Путин намерен заставить НАТО признать претензии, требования и сферу влияния России. Он неоднократно указывал на намерения РФ положить конец "гегемонии США".

Ранее сообщалось, что Россия готовится к предстоящей широкомасштабной войне против НАТО. На подготовку к этому ориентированы длительные усилия армии РФ по реструктуризации и расширению.

Госсекретарь канцелярии президента Польши и руководитель бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии России за три года.