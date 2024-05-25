Война НАТО с Россией: командующий вооруженными силами Альянса в Европе назвал два важных фактора

Относительная скорость подготовки с обеих сторон будет определять, будет ли преимущество у НАТО или России, считает американский генерал.

Готовность НАТО к вооруженному противостоянию с Россией зависит от двух факторов: политической воли и гибкости западной военной промышленности.

Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает LRT.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что, исходя из опыта Украины, одним из важнейших аспектов являются отношения между военными и гражданским обществом. Когда гражданское руководство хорошее и сильное, оно может вызвать общественную решительность и достичь результатов на поле боя.

Вторым важным фактором Кристофер Каволи называет возможность западной военной промышленности обеспечить необходимое преимущество во время вероятного противостояния.

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Он отмечает, что вопрос о том, сколько времени понадобится России для создания силы, представляющей угрозу для НАТО, не обязательно верен. Каволи утверждает, что лучше ставить вопрос иначе: "Как быстро Россия может наращивать свои силы по сравнению с тем, как быстро мы будем наращивать свои силы".

Именно относительная скорость подготовки с обеих сторон будет определять, будет ли преимущество у НАТО или России, считает американский генерал.

Кристофер Каволи напомнил, что впервые за три десятилетия Североатлантический союз разработал и утвердил новые планы обороны территории НАТО: в секретных документах подробно описано, как, где и с кем будет осуществляться оборона. Однако достижение запланированных возможностей требует как дополнительных затрат на оборону, так и ускорения производства военной промышленности.

Отныне расходы на оборону стран НАТО будут зависеть от новых оборонных планов.

"Нам нужно, чтобы вы производили конкретные вещи, нам нужно, чтобы вы покупали конкретные вещи, нам нужно, чтобы вы поддерживали определенный уровень готовности", — заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе, подчеркнув, что 2% расходов на оборону теперь минимальны, а не потолок.

Напомним, генерал Кристофер Каволи ранее заявил, что Россия будет оставаться серьезной угрозой для стран НАТО даже после завершения войны в Украине.

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