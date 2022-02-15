"Война не должна начаться": Шольц после переговоров с Путиным увидел хороший знак

"Война не должна начаться": Шольц после переговоров с Путиным увидел хороший знак

Немецкий канцлер считает, что дипломатические возможности урегулирования ситуации вокруг Украины не исчерпаны.

Во вторник, 15 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным назвал хорошим знаком отведение в места дислокации российских военнослужащих после учений.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на общий брифинг лидеров двух стран.

Глава немецкого правительства перед журналистами заявил, что дипломатические возможности урегулирования ситуации вокруг Украины пока не исчерпаны.

"Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедствием для всех", — подчеркнул он.

Олаф Шольц также говорил о необходимости срочной деэкскалации. "Война не должна начаться", — сказал он.

Канцлер Германии заявил, что для его поколения война в Европе является чем-то невероятным. Также он назвал хорошим знаком отведение в места дислокации российских военнослужащих после учений, которые проходили у границ Украины.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Украину. В Киеве немецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, прежде чем посетить Москву.

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