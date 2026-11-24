Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о риске распространения войны на Балтийское море после вероятного удара Украины по российскому грузовому судну в Финском заливе.

Об этом сообщает Die Welt.

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Такую позицию Писториус озвучил после переговоров в Берлине с украинским коллегой Евгением Хмарой. По словам немецкого министра, Украина может атаковать российские военные цели, однако должна учитывать возможные последствия таких операций по безопасности региона.

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«В то же время, конечно, Украина тоже несет особую ответственность. Война не должна распространиться на Балтийское море», — подчеркнул Писториус.

Отдельно глава оборонного ведомства Германии положительно оценил реакцию Финляндии на инцидент. Он отметил, что финская сторона действовала благоразумно и взвешенно.

Ранее Пограничная служба Финляндии сообщила о пожаре на российском грузовом судне в восточной части Финского залива. Финские службы координировали спасательную операцию, а также готовили возможные меры по предотвращению экологического ущерба в рамках своей юрисдикции.

Писториус также указал на важность безопасности морских перевозок в регионе.

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«В наших общих интересах, чтобы свободное судоходство не оказалось под угрозой», — заявил он. В то же время, министр заверил украинского коллегу, что Германия продолжит поддерживать Украину.

По информации российской стороны, в выходные грузовое судно подверглось атакам беспилотников. Руководитель отдела по связям с общественностью Вооруженных сил Финляндии Аки-Маури Хухтинен в комментарии телеканалу Yle отметил, что, вероятно, речь идет об украинской атаке.

Ранее сообщалось, что Эстония не предоставляла разрешение на использование своих воздушного пространства и территориальных вод для проведения военных операций.

Мы ранее информировали, что российское грузовое судно «Спарта II», которое накануне атаковали беспилотники в Балтийском море, продолжает гореть у берегов Финляндии.

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