Война не изменила: Китай и Россия до сих пор имеют глубокие связи в оборонном секторе – CNN

В частности, речь идет о торговле запчастями к вертолетам и деталями реактивных двигателей.

Китай в течение 2022 года сохранял торговые отношения с находящимися под санкциями российскими оборонными компаниями, несмотря на свое декларирование поддержки территориальной целостности Украины и предложение "мирного плана".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на таможенные записи.

"Ключевые компании в крупных военно-промышленных комплексах обеих стран продолжают свои многолетние отношения, несмотря на ужас, который Москва развязала в Европе", – отмечается в статье.

Таможенные записи свидетельствуют, что, по крайней мере, до середины ноября 2022 года оборонный подрядчик Китая Poly Technologies отправил в Россию по меньшей мере дюжину партий товаров. В частности, речь идет о запчастях для вертолетов и радиооборудовании "воздух-земля". Получил эти товары Улан-Уденский авиационный завод. В то же время этот завод тоже отправлял в Китай детали и несколько вертолетов в 2022 году.

Большинство переданных в РФ со стороны Poly Technology деталей имели маркировку запчастей к вертолетам Ми-171Е. Кроме того, три таких поставки предназначались для вертолетов Ми-171Ш, которые могут иметь на борту вооружения.

"Нет никаких доказательств того, что какой-то из товаров, которыми они обменивались, напрямую подпитывает российскую войну", – отметили журналисты.

По оценкам экспертов, эти запчасти являются достаточно базовым оборудованием. Они могут быть частью уже существующих контрактов и "стандартных деловых отношений между компаниями". Однако такая торговля обосновывает, что Китай и Россия продолжают сотрудничество.

Отметим, что Poly Technologies, как "дочка" ведущего китайского госпредприятия в 2013 году попала под санкции США за поставки для Ирана, Северной Кореи и Сирии. Ограничения на компанию были наложены и в 2022 году – за возможное распространение ракет.

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В таможенных данных указаны еще две ключевые компании – китайская контролируемая госкорпорацией авиапромышленности AVIC International Holding и российская Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав "Ростеха". Эти компании торговали между собой деталями реактивных двигателей разработки РФ. Многие из деталей имели маркировку двигателя, используемого в истребителях Китая.

Поставки из AVIC International, осуществленные до июля прошлого года, в документах проходили как договорные обязательства по гарантии.

Оружие Китая для РФ

Напомним, Китай может передать России летальное оружие для войны против Украины. Такую информацию от медиа подтвердил директор американского ЦРУ Билл Бернс.

Позже и в Китай сделали соответствующий намек. Так, в МИДе страны заявили, что считают передачу оружия в РФ сопоставимым с военной помощью со стороны США для Тайваня. В США на это ответили, что защищают международный порядок, основанный на принципах ООН, когда одна большая страна нападает на меньшую и пытается перекроить границы.

По мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, Китай не отважится на серьезные поставки оружия для России. А противоположная информация направлена на торг между КНР и США по ряду политических вопросов.

Китай рассекретили - серьезная утечка информации о сотрудничестве с РФ

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