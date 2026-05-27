"Война не решает проблем": Папа Римский отреагировал на новые обстрелы Украины

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

Папа Римский Лев XIV во время всеобщей аудиенции в Ватикане 27 мая призвал к прекращению войны в Украине, комментируя последние массированные обстрелы, жертвами которых снова стали гражданские.

Об этом сообщает Vatican News.

Завершая в среду встречу с паломниками на площади Святого Петра, понтифик выразил обеспокоенность эскалацией боевых действий в Украине и подчеркнул необходимость прекращения насилия.

«Я с беспокойством слежу за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась. Хочу выразить свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения», — заявил Папа Лев XIV.

Он подчеркнул, что война не способна решить конфликты, а лишь углубляет их последствия.

«Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь приумножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей», — сказал понтифик.

В завершение обращения Папа Римский вверил народы, страдающие от войны, под защиту Пресвятой Богородицы, Царицы мира.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность из-за активного использования искусственного интеллекта в военной сфере и назвал опасной тенденцией сочетание новейших технологий с современными войнами.

