Мир
110
1 мин

"Война не решает проблем": Папа Римский отреагировал на новые обстрелы Украины

Глава Католической церкви выразил свою близость тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов Украины.

Богдан Скаврон
Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

Папа Римский Лев XIV во время всеобщей аудиенции в Ватикане 27 мая призвал к прекращению войны в Украине, комментируя последние массированные обстрелы, жертвами которых снова стали гражданские.

Об этом сообщает Vatican News.

Завершая в среду встречу с паломниками на площади Святого Петра, понтифик выразил обеспокоенность эскалацией боевых действий в Украине и подчеркнул необходимость прекращения насилия.

«Я с беспокойством слежу за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась. Хочу выразить свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения», — заявил Папа Лев XIV.

Он подчеркнул, что война не способна решить конфликты, а лишь углубляет их последствия.

«Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь приумножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей», — сказал понтифик.

В завершение обращения Папа Римский вверил народы, страдающие от войны, под защиту Пресвятой Богородицы, Царицы мира.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность из-за активного использования искусственного интеллекта в военной сфере и назвал опасной тенденцией сочетание новейших технологий с современными войнами.

